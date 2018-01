Toni Soler pregunta si delicte d'odi és "voler que un tràiler atropelli als membres del Suprem"

Toni Soler en un programa de TV3.





El periodista i productor Toni Soler s'ha preguntat si es considera delicte d'odi "voler que un tràiler atropelli als membres del Suprem".





Una pregunta que planteja després que l'alt tribunal hagi acordat mantenir la mesura de presó provisional que pesa sobre l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i líder d'ERC, Oriol Junqueras.





"¿Voler que un tràiler atropelli successivament a tots els membres del Suprem és delicte d'odi?", S'ha preguntat el periodista i presentador a TV3 després de conèixer la decisió de l'alt tribunal en no creure que Junqueras vagi a abandonar la via unilateral.





Aquest comentari ha generat una cascada de reaccions a la xarxa social Twitter en la qual ha estat publicat, tant aclamant la seva actitud com censurant la mateixa.





No és la primera vegada que el presentador de TV3 és qüestionat pels seus durs comentaris relatius al procés secessionista a Catalunya, amb crítiques cap a líders com Inés Acostades, de Ciutadans, i una fèrria defensa dels exmembres del Govern empresonats, als quals considera " presos polítics ".









Toni Soler és el creador de la productora Minoria absoluta, dirigida per Paco Escribano, cap de programes de sàtira i humor com 'Polònia' i 'Crackòvia'.





La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat mantenir la mesura de presó provisional per a Junqueras per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics relacionats amb el 'Procés' que va derivar en la Declaració Unilateral d'Independència.





L'alt tribunal creu que existeix un "risc rellevant" de reiteració delictiva en no existir cap dada que permeti entendre que el recurrent té la intenció d'abandonar la via unilateral seguida fins ara, i no en té prou amb la seva invocació a la 'bilateralitat'.