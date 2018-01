Ridley Scott negocia amb Disney dirigir la saga del mag 'Merlín'

Ridley Scott pot dirigir la saga centranda al mag Merlín.





Ridley Scott podria unir els seus interessos als de Disney, per a realitzar una versió en acció real de la Sagal literària centrada en el mag Merlín, basat en les novel·les de TA Barron, que va començar a publicar la seva saga en 1996.





El projecte comptaria amb Phillippa Boyens (Oscar per El Senyor dels Anells) com a guionista, mentre que Scott Free, la productora del director, està en negociacions per produir al costat de Bil Netter.





Segons informa Variety, l'acord no s'ha tancat encara, però fonts properes a ambdues parts esperen que aviat es tanqui el tracte i el primer lliurament de Merlín sigui la propera pel·lícula de Ridley Scott.





No serà l'última, ja que el cineasta té en cartera altres projectes com l'adaptació d'El Càrtel, novel·la criminal de Don Winslow, una pel·lícula sobre la Batalla d'Anglaterra en la Segona Guerra Mundial i, possiblement, la promesa seqüela d'Alien: Covenant .





"Em moc com un llamp", va explicar recentment el director en una entrevista a EW amb motiu de l'estrena de Tots els diners del món. La pel·lícula ja s'ha estrenat a Estats Units.





A Espanya, en canvi, caldrà esperar fins al 23 de febrer per gaudir d'aquest thriller protagonitzat per Michelle Williams, Mark Wahlberg i, finalment i en substitució de Spacey, Christopher Plummer.





Pel que fa a futurs, la sinopsi oficial de la primera novel·la de la Saga Merlín, 'Els anys perduts de Merlín', diu el següent: "Un mar furiós llança a un nen a les costes de l'antiga Gal·les.





Donat per mort, no té memòria, ni nom, ni llar. Però és la seva determinació per descobrir qui és, per a conèixer la veritat sobre els seus misteriosos poders, el que el porta a una terra estranya i encantada. I és allà on descobreix que el destí d'aquesta terra i la seva recerca personal estan estranyament connectats ".