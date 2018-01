Perilla la majoria independentista amb Junqueras a la presó i Puigdemont a Brussel·les

Junqueras roman a la presó d'Estremera.





La decisió presa pel Tribunal Suprem de mantenir la presó preventiva al líder ERC, Oriol Junqueras, condicionarà les negociacions per constituir la Mesa del Parlament i per investir un president de la Generalitat.





La permanència de Junqueras a la presó l'obligarà a demanar permís al jutge per assistir als plens, el primer dels quals està programat per al 17 de gener, quan s'elegirà el nou president de la Cambra.





La presència d'altres set diputats electes independentistes en aquest ple també està en l'aire: Joaquim Forn i Jordi Sànchez estan també a la presó, i Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret estan a Bèlgica.





Forn i Sànchez són els únics que tenen alguna possibilitat més d'acudir al ple del dia 17: l'11 de gener tornen a comparèixer davant del jutge -també Jordi Cuixart, que no és diputat- per demanar que els aixequi la mesura de presó preventiva.





Això vol dir que no està assegurada la majoria de 70 diputats independentistes -dos per sobre de la majoria absoluta- perquè, d'aquests 70, són 62 els que tenen assegurada la seva presència en el ple.





NEGOCIACIONS





Membres d'ERC com Gabriel Rufián havien postulat a Junqueras com a pròxim president de la Generalitat si Puigdemont no tornava de Bèlgica, però la permanència de Junqueras a la presó complica aquest pla.





L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha assegurat que el líder podria ser president estant en la CARCE l, encara que va admetre que només podria sortir del centre per anar als plens, cosa que dependria de la decisió del jutge.





JuntsxCat insisteix que l'únic candidat possible a la Presidència és Puigdemont, però no aclareix com pensa investir, ja que viu a Bèlgica i el reglament de la Cambra no preveu una investidura a distància.





JuntsxCat, ERC i la CUP han celebrat ja els primers contactes per enfocar la legislatura, però per ara no han dit qui és el seu candidat a presidir el Parlament ni com investir Puigdemont sense que torni.





La decisió del Suprem sobre Junqueras també és un senyal per Puigdemont en cas que tornés, ja que sobre ell pesa una ordre de detenció i, si torna, amb gairebé tota probabilitat podria acabar a la presó.





RENUNCIAR A L'ACTA





La solució més fàcil per als vuit diputats electes que es troben en aquesta situació excepcional seria renunciar a l'acta de diputat, ja que aquests escons anirien a parar a altres candidats sense problemes judicials, però ningú ha fet un pas en aquest sentit.





La llei exigeix tenir acta de diputat per ser president de la Generalitat i president del Parlament, encara que no ho exigeix per a ser membre del Govern com a conseller.