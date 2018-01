Situació de risc per onades, pluja, vent i neu a 38 províncies

Risc extrem a Navarra i la Rioja





Un total de 38 províncies espanyoles estaran aquest dissabte 6 de gener, Dia de Reis, en risc per onades, pluja, vent, tempestes, allaus i nevades, de caràcter extrem (vermell) a Navarra i la Rioja, on poden acumular fins a 45 centímetres en 24 hores.

A més, hi haurà risc important (taronja) per neu en altres 13 províncies -Granada, Jaén, Osca, Saragossa, Cantàbria, Àvila, Burgos, Segòvia i Sòria, Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Astúries-. Onze estaran en reg (groc) -Terol, Albacete, Conca i Guadalajara, Lleó, Palència, Salamanca i Valladolid, Lleida, Madrid i Castelló-.

Osca i Navarra romandran també en risc groc per allaus. Per pluja, estaran en risc groc, Màlaga, Barcelona, Navarra, Guipúscoa i Tarragona que també estarà en risc groc per tempestes. Per vent, estaran en risc groc, Granada, Jaén, Màlaga, del Ferro, Gran Canària, La Palma, Tenerife, Melilla i Madrid.

En risc per onades haurà les illes Canàries, Cantàbria, Melilla, Lugo, la Corunya i Pontevedra -aquestes dues de caràcter important (taronja) -, Biscaia, Guipúscoa i Astúries.

La cota de neu per a aquest dissabte pot situar-se entre els 400 i els 700 metres al nord de la Península i al voltant dels 700 a 1000 en la resta del territori, el que implica que podrà nevar a àmplies zones del nord peninsular, així com en zones de Madrid, Castella-la Manxa i Andalusia. A més, s'espera que a La Rioja la nevada sigui particularment intensa.

Pel que fa a les pluges, plourà de manera intensa al País Basc, Andalusia i Catalunya. La situació es perllongarà fins diumenge i amainarà el dilluns, tot i que és previsible que continuï nevant a les proximitats del Sistema Central i Ibèric i als Pirineus.