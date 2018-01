Ciutadans busca suports per posar a Espejo-Saavedra a la presidÃ¨ncia del Parlament

Fernando de Páramo és el secretari de Comunicació de Cs





Ciutadans proposarà formalment en els pròxims dies que el seu diputat electe i actual vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, sigui el pròxim president de la institució, i per aconseguir-ho es reunirà amb tots els partits, inclosos els independentistes.

En una entrevista d'Europa Press, el secretari de Comunicació del partit, Fernando de Páramo, ha defensat: "Cs va plantar cara al Parlament per presidir la Mesa i presentarem amb José María Espejo-Saavedra per frenar l'independentisme també a la Mesa".

Cs no té els suports garantits per aconseguir-ho, però argumenta que vol donar el pas per "evitar que continuï el que va passar amb la senyora Forcadell: el cop a la democràcia que es va fer al Parlament precisament per tenir --el independentismo-- el control de la Mesa".

Considera que amb Forcadell es va diluir la separació de poders i la Cambra va esdevenir el "braç executor" del projecte independentista del Govern, en lloc de ser una institució al servei de tots els catalans i de tots els grups al marge de la seva ideologia.

"S'ha silenciat als lletrats del Parlament, s'ha tret la paraula als diputats de l'oposició. Hem de recuperar la democràcia al Parlament, i la fórmula per recuperar-la no passa per que continuïn els mateixos", ha argumentat el diputat electe .

Espejo-Saavedra, llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, és el candidat idoni per a Cs ja que en aquesta última legislatura va defensar "clarament el constitucionalisme en un moment dur", en al·lusió a episodis com la declaració de la República.

NECESSITA CINC VOTS INDEPENDENTISTES

Per aconseguir que Espejo-Saavedra sigui el pròxim president, Cs necessitaria el suport del PSC, del PP i dels 'comuns' --65 diputats en total-- i, tot i així, necessitaria que cinc dels 70 diputats independentistes no votessin a candidat sobiranista o s'absentaran del ple.

De Páramo creu que no és el moment d'abordar quina estratègia seguiran per aconseguir l'objectiu, però sí promet que es reuniran amb tots els grups per aconseguir-ho: "Sens dubte cal parlar amb tots els partits. Nosaltres ho hem fet des del primer dia ".

D'entre el PSC, el PP i els 'comuns', el suport més complicat és el de la llista de Xavier Domènech, però De Páramo no descarta aconseguir-ho: "Si Podem està en la línia de voler un canvi, un canvi també és canviar la Mesa del Parlament i que la presideixi un constitucionalista ".

Cs ja ha començat els contactes amb el PP i el PSC i en els propers dies buscarà fer-ho amb els 'comuns', als quals demana el suport a Mirall-Saavedra per "evitar que continuï tot com fins ara", és a dir, amb una Taula presidida per un independentista.

El president del Parlament es votarà en el ple de constitució del 17 de gener i l'únic aval que es requereix per optar a la Presidència és ser diputat: és president qui aconsegueix una majoria absoluta dels vots, i es vota amb urna i amb els diputats escrivint el nom en una papereta.

En cas que ningú aconsegueixi la majoria absoluta, es produeix una votació entre els dos més votats i guanya qui tingui més sufragis; en cas d'empat, s'ha de repetir la votació fins a un màxim de quatre ocasions: si no es desempata, guanya el candidat de llista amb més diputats, que és la de Cs.

NO DESCARTEN LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Cs prioritza ara aconseguir la Presidència de la Cambra reivindicant-se com el partit guanyador del 21-D, però no descarta optar a la Presidència de la Generalitat si els sobiranistes no arriben a un acord, i no es pronuncia sobre si Puigdemont ha de tornar de Brussel·les.

De Páramo ha advertit als sobiranistes que no donaran suport a una reforma del reglament del Parlament per facilitar que es investeixi a Puigdemont des de Brussel·les: "El reglament no està al servei del president Puigdemont, està al servei de tots els diputats".

"Arrimadas sí que s'ha quedat a Catalunya i a sobre ha guanyat les eleccions al senyor Puigdemont i al senyor Junqueras", conclou el secretari de Comunicació de Cs.