Sis finalistes es disputen el Premi Nadal de novel·la i quatre el Josep Pla de prosa catalana

Care Santos i Xavier Theros, guanyadors del Nadal i el Pla de l'any passat





Sis novel·les es disputaran aquest dissabte el 74 Premi Nadal de novel·la d'Edicions Destino, dotat amb 18.000 euros, en la tradicional vetllada literària que té lloc a l'hotel Palace de Barcelona.

Es tracta de les obres 'Fora d'òrbita', d'Expósito (pseudònim); 'Un país amb el teu nom', de Mara Salvador (pseudònim); 'Música entre les pedres', de Shia Arbulu (pseudònim); 'Aquelles nenes que vam reconèixer en fotos', de Raúl Quirós Molina; 'Mal per mal', de M.Codina (pseudònim), i 'Baran', de Xuan Zanf (pseudònim).

En un any políticament complicat, no estaran en el lliurament del premi, com és habitual, el president de la Generalitat ni el conseller de Cultura, en trobar els càrrecs cessats i haver assumit aquests càrrecs el president del Govern, Mariano Rajoy, i el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, l'assistència no està prevista, han informat a Europa Press fonts del Govern.

Sí que han confirmat la seva assistència l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Laura Borràs.

També està previst que acudeixin a la tradicional vetllada literària dels autors Pere Gimferrer, Carme Riera, Tomàs Alcoverro, Víctor del Árbol, Victòria Combalia, Jenn Díaz, Najat El Hachmi, Pilar Eyre, Lorenzo Silva, i Sergio Vila-Sanjuán.

El jurat del premi està integrat per per Clara Sánchez, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales, i la novel·la guanyadora del 2017 va ser 'Mitja vida', de Care Santos.

Aquest any concorren 322 obres, amb originals arribat de tot Espanya i de tot el món, amb Madrid (35), Sevilla (13) i Barcelona (12) amb més obres presentades, i arribant també originals d'Alemanya, Argentina, Bolívia, Canadà, Estats Units, França, Perú i Reunit Unit.

Els originals presentats a aquesta edició reflecteixen la riquesa de registres del gènere, que abasta des del relat intimista fins al negre, passant per les propostes de tall històric o amb accent social, amb presència constant.

PREMI JOSEP PLA, 50 EDICIÓ





Un total de 30 obres s'han presentat al 50 Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 6.000 euros, que es lliura conjuntament amb el Nadal i que la passada edició va guanyar Xavier Theros amb 'La fada negra'.

La decisió es decidirà la nit de dissabte entre quatre finalistes: 'Diari d'01:00 diletant', de Joaquim Pijoan; 'No Tractis Déu de vosté', de Jordi Ortiz; 'La comunitat', de Jordi Galvany (pseudònim), i 'Marca Blanca', d'Abraham '(pseudònim).

Entre els originals rebuts, conviuen la novel·la històrica com les ambientades en l'actualitat, les biogràfiques, els dietaris i la prosa memorialística.

El jurat del Josep Pla 2018 està format per Genís Sinca, Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Àlex Susanna i Glòria Gasch, en una edició en què la celebració dels 50 anys coincideix amb la publicació en català i castellà de l'obra inèdita de Josep Pla, "Fer-se totes les il·lusions possibles '.