Llarena investiga els dirigents de la CUP que apareixen en els manuscrits de Jové

Parlamentaris de la CUP elegits al setembre de 2015





En l'acte del jutge del Tribunal Suprem Pablo Larena ja avisa que les actuacions dels partits havien de ser investigades, no només pel que fa al comportament dels seus líders particulars, sinó també pel que fa a les decisions estructurals com a partit. Es dóna la circumstància que després de fer-se pública l'advertència es coneix el contingut dels manuscrits confiscats a Josep Maria Jové.





Així, els cinc apareixen perfectament retratats en les seves reunions i deliberacions perquè el 'Procés' avancés eludint la legalitat i l'acció de la Justícia. Els noms que apareixen són els d'Anna Gabriel, Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Antonio Baños i Gabriela Serra.





La Guàrdia Civil considera a Anna Gabriel, cap visible i permanent de la CUP i una figura en permanent coordinació amb l'organització del procés unilateral per la independència.

Benet Salellas, després d'accedir al càrrec de diputat autonòmic en 2015, es va situar com un dels diputats designats per incorporar-se al equip de coordinació amb el grup parlamentari de Junts pel Sí. Salellas, a més, ha visitat els exconsellers durant la seva etapa de presó a Estremera i, al llarg de la seva carrera professional, ha estat advocat de membres integrants de fins a cinc grups terroristes.

Eulàlia Reguant va ser identificada en les reunions celebrades el 7 de gener de 2016. Figura amb anotacions manuscrites que l'assenyalen com a figura clau en el plantejament que Artur Mas no podia ser president de la Generalitat. Reguant va entrar com a diputada autonòmica en les eleccions de 2015 i va deixar la seva acta a l'octubre de 2017 per anar de regidor a l'Ajuntament de Barcelona en substitució d'un històric de la CUP, Josep Garganté.





Antonio Baños va ser el cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament del 2015. Va sortir elegit diputat i va anunciar la seva dimissió durant les negociacions de Junts pel Sí i la CUP per no compartir l'aliança amb els representants de la burgesia catalana. Va formalitzar la seva renúncia a l'acta de diputat al gener de 2016. Ara és membre de la plataforma Suma't.

Gabriela Serra també figura a les anotacions. Igualment triada com a diputada autonòmica en 2015, es va sumar a l'equip de coordinació amb els partits independentistes per garantir la governabilitat i el desenvolupament del 'Procés' fins a la dissolució del Parlament.





Tots ells apareixen repetidament en l'agenda personal i manuscrita de Jové confiscada per la Guàrdia Civil. Al diari també apareix la referència a la reunió del 31 de març de 2016 per analitzar la possibilitat d'una estratègia comuna que permetés a les formacions del bloc independentista sentir-se còmodes. I s'aclareix tot això amb referències directes al procés il·legal de ruptura amb Espanya: "¿Més estructures Estat? ¿Data límit? Com farem sortir a la gent al carrer? El pas important és el procés constituent ".