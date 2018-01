El Rei anima els militars a acostar-se a la societat civil perquè "la defensa nacional és tasca de tots"

Felip VI en la celebració de la Pasqua Militar aquest dissabte





El rei Felip VI ha destacat aquest dissabte l'esforç de les Forces Armades per la seva modernització i evolució "contínua" per adaptar-se als nous temps i ha animat el món militar a continuar acostant-se a la societat civil perquè "la seguretat i la defensa nacional són una tasca de tots ".

Felip VI ha pronunciat aquest discurs al saló del tron del Palau Reial durant la celebració de la Pasqua Militar, la primera a la qual han assistit els reis emèrits El rei Joan Carles i Sofia des de l'abdicació al juny de 2014.

També han estat presents el president del Govern, Mariano Rajoy; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; el d'Interior, Juan Ignacio Zoido; i la cúpula de les Forces Armades encapçalada pel cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), general Fernando Alejandre.

Tot això en un any en què es complirà el 40 aniversari de la Constitució, que el rei ha definit com "el gran pacte de convivència" entre els espanyols "sobre el qual s'assenten els drets i llibertats i el progrés econòmic i social del país ".

En aquest context, el monarca ha traslladat el seu agraïment als militars per la seva "constant dedicació i entrega" a Espanya i ha repassat la seva transformació des de 1977 quan es van redactar unes noves Ordenances per a les Forces Armades, "mantenint els valors tradicionals i els principis morals que són inherents a la vocació militar ".

"Des de llavors, hem estat testimonis d'avenços i canvis profunds en el si de les nostres Forces Armades", ha reconegut assenyalant fites com la incorporació a organismes militars internacionals, l'entrada de la dona a la professió militar o la participació en missions internacionals.

Felip VI ha reconegut a més la seva tasca "intel·ligent, eficaç i eficient" per fer front a les noves amenaces i desafiaments que sorgeixen en un món en constant transformació "on l'entorn canviant i la incertesa resultants exigeixen de les Forces Armades i tot el sistema de seguretat i defensa un esforç constant d'evolució ".

MILLORAR LES CONDICIONS DELS MILITARS





En aquesta evolució ha inclòs a més la necessitat de modernitzar les capacitats militars de les Forces Armades, consolidar el seu model d'ensenyament, facilitar la mobilitat en els canvis de destinació, afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar i donar suport a la integració a la vida civil d'aquells que han d'abandonar la vida militar.

El Rei, que ha tingut paraules també per a les víctimes del terrorisme i els militars caiguts durant l'últim any en acte de servei, ha insistit a assenyalar a les Forces Armades i la Guàrdia Civil com a elements "essencials" de la defensa, "perfectament integrades "a la societat civil i que garanteixen la seguretat dels ciutadans" amb la seva professionalitat i feina eficaç ".

Igual que la ministra de Defensa, ha recordat que aquest any es commemora també el V centenari de la primera volta al món, una expedició naval promoguda per la Corona espanyola. "Aquest esperit d'obertura i projecció és un antecedent i un referent clar de la nostra vocació universal i de la visió i el compromís internacional dels nostres dies", ha celebrat.

"DEFENSA DELS NOSTRES VALORS DE PAU I LLIBERTAT"





Segons la seva opinió, això es plasma avui dia en les missions internacionals en què participa Espanya contra l'amenaça del terrorisme, en benefici de la seguretat internacional i "la defensa dels valors que defineixen el nostre model de convivència i en favor del compromís ferm i sòlid d'Espanya amb la pau i la llibertat ".

I ha assenyalat directament l'operació a Bòsnia, de la qual es compleixen 25 anys, o la tasca de la Unitat Militar d'Emergències (UME) tant a Espanya en la lluita contra els incendis com a l'exterior a Xile, Portugal o Mèxic.