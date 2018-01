Cospedal reafirma el compromís de l'exèrcit amb la unitat i el futur d'Espanya

Els reis escolten el discurs de la ministra María Dolores de Cospedal





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha subratllat aquest dissabte el compromís de les Forces Armades amb la unitat d'Espanya, que creu que "no hi ha particularisme" capaç d'assegurar el seu futur com una nació "cohesionada, oberta, vertebrada i plural ".

En el seu discurs a la Pasqua militar, el segon com a ministra de Defensa, Cospedal ha abordat el procés sobiranista català, encara que sense citar-lo expressament, i ha traslladat al Rei el compromís "sense reserves" dels Exèrcits i l'Armada amb la unitat i el futur d'Espanya.

En aquest sentit, ha rememorat la circumnavegació de la Terra, realitzada per Magallanes i Juan Sebastián El Cano sota el pavelló de la Corona d'Espanya, i l'ha definit com "el primer projecte polític de globalització en la història de la humanitat".

"Així va néixer i així va donar Espanya els seus primers passos: com una aspiració de vocació global. Avui, cinc segles després, commemorem aquella visió pionera entre les grans nacions que ha de inspirar-nos en les hores d'incertesa i dificultat", ha asseverat.

Cospedal creu Espanya posseeix encara tot aquell "cabal d'energies" que va marcar la seva identitat. I ha posat com a exemple d'això els últims quaranta anys del país: "un llarg tros en la vida d'un home, tot just un sospir en la nostra llarga història com a nació".

L'ÚS DELICTIU DEL CIBERESPAI





Davant els reis Felip i Letizia i els reis emèrits El rei Joan Carles i Sofia, la ministra ha abordat en el seu discurs algunes de les línies estratègiques d'actuació que Defensa es marca com a objectiu per 2018 i com a principal novetat ha inclòs l'amenaça que suposen per a Espanya les campanyes d'ingerència i desinformació o l'ús delictiu del ciberespai.

Segons ha alertat, es tracta de la consolidació d ' "un nou camp de batalla" en què es tracta d'influir sobre la presa de decisions del poble espanyol.

"La proliferació de desinformació i notícies falses distribuïdes de forma massiva busquen manipular la percepció del ciutadà per orientar-la en favor d'interessos de tercers divergents dels nostres", ha explicat.

I tot això, ha insistit, amb l'únic objectiu de "desestabilitzar" els països "i portar-los a un clima més propici per interessos geopolítics i geoestratègics que no són els propis de les nacions afectades".

Per això, ha avisat que el país no estarà completament segur si no el considera com un dels dominis més perillosos i el marca com un dels reptes més importants que abordar durant els propers mesos.

2.500 MILITARS LLUNY DE CASA AQUEST NADAL





Però a més, ha segellat el seu compromís amb la presentació d'un nou cicle inversor, que abasti els propers 15 anys, amb l'objectiu d'assegurar les capacitats de les Forces Armades "en relació amb les necessitats de la defensa nacional".

"Hem de garantir que les nostres Forces Armades s'ensinistrin i operin amb material adequat, adaptat a les circumstàncies de l'entorn, i amb la major garantia de seguretat personal", ha explicat.

Per a això, aquesta bateria de projectes tindrà la vista posada en el desenvolupament dels programes de modernització, actualització i dotació de les capacitats necessàries per als Exèrcits i l'Armada.

Segons la seva opinió, es tracta d'una necessitat per assegurar el dret a la defensa que tenen tots els espanyols, pel que ha reiterat la seva proposta d'una llei de finançament i sostenibilitat de les Forces Armades.

En aquest marc, Cospedal ha recordat la recent adhesió d'Espanya a la cooperació estructurada permanent (PESCO) de la Unió Europea per "treballar units per a la protecció de les llibertats" dels ciutadans de la Unió Europea. Tot i que ha assegurat que aquest impuls no estarà "renyit" amb el compromís amb l'Aliança Atlàntica.

Així, ha recordat les nombroses missions internacionals en què participen les Forces Armades espanyoles i ha tingut un record especial per als gairebé 2.500 militars que han passat el Nadal lluny de casa seva.

"La protecció dels nostres compatriotes comença molt lluny de les nostres llars: hem d'iniciar-la on s'incuben les amenaces que aguaiten a les nacions lliures", ha justificat.

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR





A més, ha marcat com a objectiu el benestar del personal militar i les seves adequades condicions de treball i s'ha compromès amb la conciliació laboral i familiar, el suport a la mobilitat o el foment de la igualtat entre homes i dones de les Forces Armades.

La ministra ha segellat també el seu compromís amb una de les principals reivindicacions de les associacions militars, l'equiparació salarial de les Forces Armades amb Policia i Guàrdia Civil, i ha anunciat la realització d'un estudi "rigorós" per analitzar les mesures a adoptar.

També ha anunciat que Defensa presentarà en el primer semestre de l'any un Pla Integral d'Orientació Laboral per a la consecució de noves vies professionals d'aquelles persones que, un cop finalitzat el període de servei actiu, deixen les Forces Armades en complir els 45 anys.

I treballa en un pla de cultura i conscienciació de defensa amb l'objectiu que la societat "rebi una millor informació sobre la Defensa i les seves Forces Armades".

"Ho farem perquè tots els espanyols coneguin i valorin el treball i l'esforç dels homes i dones que componen les Forces Armades i la Guàrdia Civil", ha explicat.

"Buscarem, en definitiva, que la defensa nacional i les Forces Armades siguin patrimoni de tots els espanyols; que se sentin orgullosos dels nostres militars i reconeguin la important tasca que realitzen per garantir l'estat de benestar i el sistema de drets i llibertats de què gaudim ", ha conclòs.