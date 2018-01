El Barça fitxa Coutinho per 160 milions d'euros, el jugador més car després de Neymar

Coutinho ja és jugador del Barça





Philippe Coutinho serà nou jugador del Barcelona per a les pròximes cinc temporades i mitja, convertint-se en el jugador més car de la història del Barcelona. Després de mesos de negociacions, el club blaugrana ha arribat a un acord amb el Liverpool per 120 milions d'euros més 40 en variables. Tot i que no podrà jugar la Lliga de Campions amb el club blaugrana perquè ja ho va fer amb el conjunt anglès era una prioritat absoluta per a Valverde. I, finalment, el president Josep Maria Bartomeu li ha complagut.

Coutinho, que ja havia estat descartat de la llista del Liverpool per realitzar la pretemporada a Dubai, viatjarà aquest mateix dissabte a Barcelona per perfilar els últims detalls de l'acord, pendent més de poder ser presentat aquest mateix dilluns. És més, si Valverde voldria podria debutar dijous a la Copa del Rei davant el Celta en el partit de tornada. Coutinho passa a ser el segon jugador més car de la història darrere de Neymar, per qui el Paris SG va executar la seva clàusula de rescissió de 222 milions d'euros.