Premi Nadal per Alejandro Palomas i Premi Josep Pla per Antoni Bassas

Finalment, el jurat del 74 Premi Nadal de novel·la s'ha decidit per 'Un amor' de l'escriptor barceloní Alejandro Palomas mentre que el del Premi Josep Pla de prosa catalana ho ha fet per un periodista, Antoni Bassas, i la seva crònica 'Bon dia, són els vuit '.





L'escriptor barceloní Alejandro Palomas ha guanyat la nit d'aquest dissabte el 74 Premi Nadal de novel·la d'Edicions Destino, dotat amb 18.000 euros, amb la novel·la familiar 'Un amor', imposant-se a 322 obres presentades al concurs, fallat en la tradicional vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona.

Presentat sota el títol de 'Un país amb el teu nom' i el pseudònim de Mara Salvador, Coloms presenta a la novel·la un univers familiar que planteja com l'amor de mare, de la mà del seu personatge matern d'Amalia, pot seguir sorprenent.

Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, Palomas és autor de les novel·les 'Una mare' (2014), 'Un fill' (2015) i 'Un gos' (2016), i en aquesta novel·la relata com Amalia, de més de 70 anys, anhela vetllar tant sí com per la felicitat dels seus dos fills, especialment de Fer, el menor.

La història se situa en el dia del casament de la mitjana, Emma, una jornada especial per a tota la família, que resta esquerdat per una funesta coincidència succeïda el dia anterior, que cau com una bomba a la família.

Amb cert aire de comèdia d'embolics, Palomas desplega una novel·la plena de personalitat, de la mà del peculiar personatge d'Amalia caracteritzat per la franquesa, la vitalitat i la tendresa i lluita pels seus fills.

Nascut el 1967, Palomas és llicenciat en Filologia Anglesa i màster en Poesia pel New College de Califòrnia (Estats Units), i ha compaginat les seves incursions periodístiques amb la traducció d'autors com Oscar Wilde i Gertrude Stein.

Han integrat el jurat Clara Sánchez, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales; i la novel·la guanyadora del 2017 va ser 'Mitja vida', de Care Santos.

RECONEIXEMENT PER ALS HABITANTS DE LA NOVEL·LA

Després de rebre el premi, el guanyador ha donat les gràcies al jurat pel premi, i ha considerat que aquest és un reconeixement, no a la seva persona, sinó a la seva obra, als "habitants de la novel·la".

Ha dedicat el premi en primer lloc a la seva família literària, concretament a l'autora Carmen Kurtz: "Va fer de la meva infància un lloc molt agradable", i també a l'escriptora Carmen Laforet perquè va fer saltar la banca de la literatura pels aires.

Després de dedicar el premi a la seva família i al seu gos, Palomas ha dit que la novel·la, que transcorre en 24 hores, hi ha un casament i una crida, després de la qual tot es torna fosc; i ha afegit que és una història "sobre la vida i sobre el més proper".

A la vetllada hi han assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el director de l'Agència Catalana de Patrimoni, Àlex Susanna; els expresidents Artur Mas i José Montilla i l'eurodiputat Ramon Tremosa, que han estat rebuts pel director editorial del Grup 62, Emili Rosales.

BASSAS DEDICA EL GUARDÓ A JUNQUERAS, FORN, CUIXART I SÁNCHEZ

El periodista barceloní Antoni Bassas ha guanyat la nit d'aquest dissabte el 50 Premi Josep Pla de prosa catalana d'Edicions Destino, dotat amb 6.000 euros, amb la crònica periodística 'Bon dia, són els vuit', en què repassa la dècada de 1998 al 2008 del seu programa a Catalunya Ràdio, 'El matí de Catalunya Ràdio'.

Segons ha explicat el guardonat, es tracta d'un "llibre de memòries" del qual s'ha estat resistint molts anys per escriure-ho, després de nombroses propostes de fer-ho i la seva reticència inicial a fer-ho per pudor i ganes d'emprendre nous reptes.

En tornar del seu periple com a periodista per a TV3 als EUA, nombroses persones se li acostaven i li deien que li trobaven a faltar al capdavant del matinal: "A poc a poc vaig començar a sentir-me en deute amb la gent", ha revelat.

"A poc a poc em vaig adonar que no només estava escrivint la història d'un programa de ràdio, sinó la història recent d'un país, la història col·lectiva d'un país que va començar a trobar la seva veu progressivament", ha defensat.

A final del seu discurs ha ressaltat que és un "honor" rebre el premi que ha dedicat a "quatre homes de pau injustament empresonats": Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Bassas, que s'ha imposat a una trentena d'originals presentats, va presentar l'obra sota el títol de 'La comunitat', amb el pseudònim de Jordi Galvany, i repassa uns anys vibrants de periodisme i ràdio amb tots els seus col·laboradors i professionals.

NOSTÀLGIA I MEMÒRIA COL·LECTIVA

El periodista, autor del llibre dedicat al FC Barcelona 'A un pam de la glòria', recorda amb nostàlgia una dècada de la història recent de Catalunya, construint el relat de la memòria col·lectiva dels seus ciutadans en recerca d'una veu pròpia, i elevant el programa més enllà de la cadena i de les seves circumstàncies.

Bassas va iniciar la seva carrera a Ràdio Joventut de Barcelona, on va passar a formar part de l'equip de transmissions de futbol en català de Joaquim Maria Puyal; a TV3 va presentar programes com 'Tres pics i repicó' i 'Polèmic', i al gener de 1995 es va encarregar del programa 'El matí de Catalunya Ràdio'.

Aquest programa, presentat i dirigit per ell mateix, va ser ininterrompudament el de més audiència a Catalunya fins a 2008, quan el periodista no va renovar el contracte amb l'emissora i va passar a assumir la corresponsalia de Washington (Estats Units) de TV3 fins al 2013, quan va tornar per incorporar-se a l'equip directiu del diari 'Ara', del qual és accionista.