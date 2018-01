Ciutadans prepara el seu assalt a la Moncloa davant la preocupació de PP i PSOE

Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE) i Albert Rivera (Cs)





Després del triomf electoral del 21D, Ciutadans proclama que aspira a governar Espanya i prepara la seva estratègia per als pròxims comicis autonòmics i locals de 2019.







El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que el seu partit aspira a governar Espanya després de les pròximes eleccions generals i que el PP i el PSOE estan "preocupats, i amb raó", davant la millora de les expectatives electorals de la formació taronja.

"Segurament estan preocupats amb raó", perquè "els vells partits porten anys en un procés d'esgotament i Ciutadans està creixent", ha declarat en una entrevista amb Europa Press, afegint que veu com "un bon senyal" que PP i PSOE "facin seva estratègia pensant en Cs ".

No obstant això, els ha recomanat que intentin fer "autocrítica" i esbrinar "què han fet malament durant aquests anys" per haver "generat aquesta desconfiança en els votants", en comptes de pensar com "combaten" al partit liderat per Albert Rivera i optar per la "crítica fàcil".

Villegas ha deixat clar que "l'objectiu de Ciutadans és governar després de les pròximes eleccions (generals) i substituir Mariano Rajoy". "Nosaltres anem a intentar-ho, anem a apostar per això, anem a donar una alternativa de canvi, regeneradora i modernitzadora del país, però alhora realista i fundada", ha manifestat.

Davant la possibilitat que Cs hagués de negociar amb altres partits per arribar a La Moncloa, ha dit que buscaran els suports necessaris, però no ha aclarit si preferiria com a soci al PP o al PSOE. "Nosaltres el que volem és guanyar-nos la confiança dels ciutadans i que ens votin. Després ja veurem on posen a cada un (...) i en base a això caldrà gestionar el resultat", ha indicat.

ENTRAR EN ELS AJUNTAMENTS I EN ELS PARLAMENTS

Pel que fa als comicis municipals i autonòmics de 2019, ha assenyalat que encara queda molt de temps, però que en les eleccions al Parlament de Catalunya del desembre passat ja es va veure que Ciutadans és capaç de superar al PP en les urnes.

"Tenim 36 diputats, i el PP el màxim que ha tingut a Catalunya han estat 19. Ciutadans ha creat un espai molt més ampli del que mai ha tingut el PP", ha apuntat el secretari general.

L'objectiu que es marquen els d'Albert Rivera és, segons ha explicat, millorar els resultats de les municipals i autonòmiques de 2015: estar presents en més poblacions, tenir més regidors als ajuntaments, entrar en aquells Parlaments on no tenen representació (Navarra, Castella-la Manxa i Canàries) i augmentar el nombre de diputats a les comunitats on ja la tenen.