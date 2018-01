Protecció de Dades autoritza les farmacèutiques a publicar lliurement la seva relació amb els metges

Les farmacèutiques inverteixen en la formació dels metges





L'any 2016, les companyies farmacèutiques van publicar per primera vegada els recursos que inverteixen en els professionals i les organitzacions sanitàries perquè realitzen projectes de R+D i perquè acudeixin a reunions i congressos científics. Es tracta de l'única manera que tenen els metges i altres treballadors de la salut de formar-se, reciclar-se i conèixer nous fàrmacs i tecnologies.





La suspicàcies que aixecaven aquestes relacions entre els laboratoris i els facultatius han empès a Farmaindústria a fer el pas per donar transparència a tot el procés de col·laboració. Així, les companyies farmacèutiques adherides al codi de bones pràctiques han demanat un dictamen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per saber si poden publicar aquesta informació sense demanar el consentiment dels interessats.

El dictamen de l'entitat ho aprova perquè hi ha un interès legítim i recull que un cop donats a conèixer en les webs dels laboratoris aquestes dades individualitzats, «s'han d'adoptar les mesures que evitin ulteriors tractaments». Per exemple, apunta l'informe que no es poden indexar a través de motors de cerca o creuar-se amb les informacions d'altres webs.

Amb això es persegueix una major transparència en les col·laboracions de farmacèutiques i metges, recollint de forma individual l'aportació -en quotes d'inscripció, desplaçament i allotjament per assistir a congressos-, però que no es puguin fer, per exemple, rànquings dels fons d'uns i altres.

194 MILIONS EN CONTRACTES PER R+D

Al 2016, la indústria assentada a Espanya va aportar uns 194 milions d'euros en contractes per a projectes d'R + D, 112 milions en ajudes a professionals per acudir a congressos i reunions, 81 milions per a les organitzacions que realitzen aquests esdeveniments, 79 milions per la prestació de serveis professionals i altres 35,5 milions per a donacions a organitzacions sanitàries.

El primer any només es van publicar de forma individualitzada a Espanya el 20% de les aportacions de les farmacèutiques, perquè els facultatius no van donar el consentiment a la resta dels casos, però en el 2017 ja van ser el 35%, fet que suposa un avanç considerable en transparència. Al 2018 els metges no podran negar-se i es publicaran totes. Aportacions tan diverses que van des dels 15 euros per la manutenció en una jornada als més 8.000 a un facultatiu, en aquest cas per quotes de congressos, allotjament i manutenció, i també per prestació de serveis.

AJUDES QUE NO TRIBUTARAN

Al maig del 2017, el ministre d'Hisenda va posar en alerta a tota la professió mèdica ia les farmacèutiques: els facultatius haurien de tributar per les ajudes per assistir a aquests congressos i reunions científiques. L'anunci va provocar indignació perquè la formació dels metges és pràcticament obligatòria i a hores d'ara no hi ha cap altra forma de reciclar-se.

Així, Hisenda prepara ja un reial decret per modificar el reglament de l'IRPF i deixar clar que les transferències de valor de la indústria farmacèutica a professionals sanitaris per a la seva formació estan exemptes de tributació.