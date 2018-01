Emergències 112 demana als madrilenys que no facin servir el cotxe aquest diumenge

Alerta taronja i groga paara els veïns de Madrid





El 112 ha advertit als ciutadans de la Comunitat de Madrid que no utilitzin el vehicle privat al llarg d'aquest diumenge "si no és indispensable", en vista a les últimes previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les previsions apunten que es mantindrà el nivell taronja per neu a la Serra fins a les 18 hores de diumenge, amb una acumulació superior als 20 centímetres, i el nivell groc fins a les 15 hores del dia. Fora de la Serra, en la cota dels 600 metres hi haurà acumulació de fins a dos centímetres, a la zona dels 700-800 metres cobrirà els 4 centímetres i per sobre dels 800 metres, se situarà entre els 5 i els 10 centímetres.

Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid ha informat a Europa Press que, davant d'aquesta situació, no es faci ús del vehicle privat i, si fos indispensable, s'utilitzi les cadenes i que es porti el dipòsit de benzina el més ple possible, així com roba al cotxe.

Pel que fa a les carreteres, a la Comunitat de Madrid és necessari l'ús de cadenes en tots els ports, excepte en els de La Pardilla, Cardoso i Creu Verda.

A les carreteres dependents de la Comunitat de Madrid estan treballant un total de 27 vehicles llevaneu, que van escampar 270 tones de sal i 46.000 litres de salmorra.

Per la seva banda, a la A-1 i l'AP-6 estan treballant els mitjans de l'Estat, ja que queda fora de la competència de la Comunitat. Segons la informació de la DGT, són intransitables l'A-1 a l'altura d'Horcajo de la Serra i l'AP-6 a Guadarrama.