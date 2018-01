La UME intervÃ© per alliberar un miler de cotxes atrapats a l'AP-6

Un miler de cotxes atrapats a l'AP-6





La Unitat Militar d'Emergències treballa aquest diumenge a l'autopista AP-6, al seu pas per Segòvia, per alliberar els centenars d'automòbils que han passat la nit bloquejats per la neu. A les 13 hores d'aquest diumenge havien aconseguit accedir a tots els vehicles per procedir al rescat. Les precipitacions van impedir des últimes hores d'aquest dissabte el trànsit a diverses vies del centre i el nord peninsular. El temporal, segons la previsón d'Aemet, seguirà assotant aquest Vierne bona part d'Espanya. La previsió apunta que es produiran nevades en àmplies zones de l'interior de la meitat nord i el centre peninsular. Aquest dilluns la previsió apunta a una disminució de la intensitat de les nevades i un descens de les temperatures.





La Unitat Militar d'Emergències (UME) està a punt d'alliberar al miler de cotxes atrapats per la neu entre els quilòmetres 71 i 79 de l'AP-6 a Segòvia, segons ha anunciat el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Gregorio Serrano

Les unitats de Lleó i Madrid s'han desplaçat a la matinada d'avui al tram de l'AP-6 amb màquines llevaneu, mitjans de cadenes per rescat i 'tot terrenys' per a transport de persones. Es va començar a netejar la N-VI a l'alçada de Sant Rafael per poder treure els vehicles de l'AP-6.

"Estan a punt d'alliberar a tots els vehicles atrapats", ha escrit Serrano al seu compte de Twitter.

A més, ha detallat que "s'ha habilitat un carril addicional en sentit Madrid per accelerar l'evacuació" dels mateixos.

La neu caiguda des d'aquest dissabte ha obligat a tallar desenes de carreteres en diversos punts del país, inclosa l'A-6 a la serra de Madrid i l'AP-6 en diversos punts, on desenes de vehicles han quedat atrapats i han hagut de ser rescatats per la UME, després de passar la nit a la carretera.

La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per a aquest diumenge posa en avís de risc a 29 províncies per nevades, que es preveuen de més risc en la Rioja i Navarra (en aquesta última a més hi haurà risc per allaus) i on s'ha activat l'avís de màxim nivell (vermell) per risc extrem. A més, Astúries, Guipúscoa, Àlaba, Madrid, Sòria, Segòvia, Burgos, Àvila, Toledo, Guadalajara, Conca i Cantàbria activaran l'avís taronja per risc important causat per les nevades.

Altres províncies en què s'activaran avisos de nivell groc per la neu seran Jaén, Saragossa, Osca (on s'activarà a més avís groc per risc d'allaus), Terol, Albacete, Ciudad Real, Lleó, Palència, Salamanca, Valladolid, Barcelona, Girona , Lleida, Càceres, Lugo, Ourense i Biscaia.

UTILITZAR EL COTXE NOMÉS SI ÉS ESTRICTAMENT NECESSARI

En un altre missatge publicat a la xarxa social, Serrano ha demanat als espanyols que no agafin el cotxe per circular per les carreteres espanyoles si no és "estrictament necessari" a causa del temporal de neu i vent que castiga la Península aquest diumenge i, en cas d'haver de conduir, informar-se abans de l'estat de les carreteres per les quals es pretén transitar i de la situació meteorològica.

"És molt important no circular per les carreteres, autovies i autopistes sense estar informat de la situació de les mateixes i la previsió meteorològica i només fer-ho si és estrictament necessari. Molta Prudència", ha publicat al seu compte de Twitter.