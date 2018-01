Sánchez acusa el Govern pel caos a les carreteres i la manca de previsió i informació

Vehicles atrapats a l'AP-6





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest diumenge que tant el Ministeri de Foment com la Direcció General de Trànsit (DGT) hauran de donar "explicacions" per la "absoluta falta de previsió" davant del temporal de neu que afecta aquest cap de setmana a la Península i que, segons diu, ha provocat el "caos" a les carreteres espanyoles.

"Moltes famílies han passat la nit atrapades a la carretera i allà segueixen a aquesta hora", ha criticat en el seu compte de Twitter, en referència als vehicles atrapats a l'AP-6, que han hagut de ser rescatats per la Unitat Militar d' emergències (UME), després de passar la nit sota el temporal amb els seus ocupants a dins.

A més, el PSOE ha publicat un missatge des del seu compte oficial a la mateixa plataforma en la qual recorda que "les nevades d'aquest cap de setmana no han sorgit del no-res", de manera que qualifica la situació a les carreteres com a producte de "la ineptitud i la irresponsabilitat del Govern". "Els serveis meteorològics ho havien advertit al llarg de tota la setmana, però tornem a topar-nos amb la ineptitud i la irresponsabilitat del Govern", ha postil·lat.

En un comunicat difós pel partit, el secretari de Transports i Infraestructures del PSOE, Pedro Casares, denuncia la "mala gestió una vegada més" per part de l'Executiu de la situació provocada pel temporal i la compara amb la que es va produir al gener de 2017, quan "molts conductors també van quedar atrapats per una nevada i "l'única resposta del Govern davant la situació va ser dir que havia estat inevitable". "Aquella vegada no ho va ser i ara, tampoc", assegura.

Per Casares, la situació dels vehicles atrapats a l'AP-6 és "intolerable" per tractar-se d ' "una via capital i amb moltíssim trànsit tots els dies de l'any i que a més és de pagament".

"És escandalosa la manca d'informació, d'efectius, de mitjans i de previsió, davant d'un temporal en una carretera fonamental del nostre país enmig, a més, de l'operació tornada de les vacances de Nadal"

RESPONSABLES DEL CAOS: DE LA SERNA, ZOIDO, RAJOY I SANTAMARÍA

Al marge de les responsabilitats que, segons el partit, hauran d'assumir els responsables de Foment, Íñigo de la Serna, i Interior (departament del qual depèn la DGT), José Ignacio Zoido, el PSOE assenyala també al president i la vicepresidenta del Govern, Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, argüint que tenen "responsabilitat" davant "aquest caos que es podia haver evitat".

Així mateix, Casares demana als responsables autonòmics de les regions més afectades pel temporal, i en particular als de Castella i Lleó, Madrid i La Rioja, que "no s'ajupin davant els seus superiors de partit i denunciïn la incompetència de De la Serna i del responsable de la DGT, Gregorio Serrano, que ahir deia en la xarxes socials que qui conduïa amb aquest temporal era un temerari".