Aquest dilluns finalitza el termini perquè la CNMV decideixi sobre l'OPA que Atlantia llançar sobre Abertis

Seu d'Abertis a Barcelona

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) té de termini fins aquest dilluns, 8 de gener, per pronunciar-se sobre el requeriment que el Govern li va fer d'anul·lar l'autorització donada el passat mes d'octubre a l'OPA que Atlantia llançar sobre Abertis perquè la italiana no havia sol·licitat autorització a l'Executiu per a l'operació.





El supervisor del mercat comptava amb un mes de termini per respondre a aquest requeriment, que el Ministeri de Foment i el d'Energia li van remetre el passat 7 de desembre.

En aquest requeriment, aquests dos departaments ministerials advertien de recórrer als tribunals, per la via contenciosa administrativa, en el cas que la CNMV no atengués a la seva petició per esmenar el "defecte" que, estimaven, tenia l'OPA d'Atlantia.

No obstant això, aquesta companyia italiana finalment va cedir i va sol·licitar la corresponent autorització administrativa de l'Executiu per a la seva OPA el passat 21 de desembre.

D'aquesta manera, el supervisor del mercat podria sobreseure el requeriment, tota vegada que ja està demanat el permís, en comptes de rebutjar-lo o acceptar-ho, segons indiquen fonts coneixedores del procediment.

En cas que acceptés el requeriment i s'anul·lés l'OPA, la 'batalla' per Abertis s'allargaria, atès que la firma italiana hauria de presentar i autoritzar un nou fullet.

Atlantia finalment va sol·licitar autorització al Govern malgrat que, segons va dir llavors, segueix considerant que aquest tràmit no és necessari.

El Govern sempre ha mantingut la necessitat d'analitzar i, si escau autoritzar l'operació, atès que els actius que gestiona Abertis són en última instància titularitat de l'Estat i estratègics per al país.

El grup que dirigeix Francisco Reynés és el primer grup d'autopistes d'Espanya, ja que explota 1.559 quilòmetres de la xarxa de pagament, el 60% del total. A més, una vegada que materialitzi la compra de la participació de la francesa Eutelsat, controlarà el 90,7% d'Hispasat, si bé en aquest cas manté converses amb REE sobre l'eventual venda de la firma de satèl·lits.

EL GOVERN APROVA L'OPA D'ACS

La CNMV ha de pronunciar-se sobre el requeriment del Govern a tant l'Executiu va donar fa tot just uns dies autorització a l'OPA llançada per ACS, que sí que havia sol·licitat autorització.

A partir d'ara, ia costa del que el supervisor resolgui sobre el fullet d'Atlantia, la 'guerra' de opes per Abertis està pendent que l'oferta del grup que presideix Florentino Pérez obtingui 'llum verda' de la CNMV i de les autoritats de Competència de la UE. En aquest cas, s'espera per al 6 de febrer.

Atlantia ofereix 16.341.000 d'euros en la seva OPA pel grup de concessions, llançada al juny, autoritzada a l'octubre i ara pendent del que demà resolgui la CNMV. A aquesta oferta li va sorgir el passat mes d'octubre la competidora d'ACS, que ofereix 18.600 milions.