PSOE, Podem i Cs assenyalen al Govern pel caos a les carreteres i falta de previsió

Caos a les carreteres pel temporal de neu





Podem, PSOE i Ciutadans han demanat explicacions al Ministeri de Foment ia la Direcció General de Trànsit (DGT) pel caos que les fortes nevades han provocat a l'AP-6, on milers de conductors s'han passat la nit en els seus vehicles després de veure atrapats pel temporal.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest diumenge que demanarà la compareixença del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, perquè expliqui el col·lapse a l'AP-6 i ha sostingut que "la corrupció i la incompetència són la realitat del Govern ". En el seu compte de Twitter, Iglesias ha afirmat que "la falta de previsió és un clàssic cada hivern. Molts vives al Rei i molta bandera però la corrupció i la incompetència són la realitat del Govern ". "Complirem el nostre deure i demanarem la compareixença del ministre de Foment perquè expliqui el que ha passat a l'AP-6", ha afegit.

El seu homòleg del PSOE, Pedro Sánchez, ha subratllat que tant el Ministeri de Foment com la Direcció General de Trànsit (DGT) hauran de donar "explicacions" per la "absoluta falta de previsió" davant el temporal de neu. "Moltes famílies han passat la nit atrapades a la carretera i allà segueixen a aquesta hora", ha criticat en el seu compte de Twitter, en referència als vehicles atrapats a l'AP-6, que han hagut de ser rescatats per la Unitat Militar d' emergències (UME), després de passar la nit sota el temporal amb els seus ocupants a dins.

A més, el PSOE ha publicat un missatge des del seu compte oficial a la mateixa plataforma en la qual recorda que "les nevades d'aquest cap de setmana no han sorgit del no-res", de manera que qualifica la situació a les carreteres com a producte de " la ineptitud i la irresponsabilitat del Govern ". "Els serveis meteorològics ho havien advertit al llarg de tota la setmana, però tornem a topar-nos amb la ineptitud i la irresponsabilitat del Govern", ha postil·lat.

El grup parlamentari de Ciutadans al Congrés dels Diputats demanarà la compareixença dels ministres de Foment i d'Interior, Íñigo de la Serna i Juan Ignacio Zoido, perquè donin explicacions pel "caos" a les carreteres a causa del temporal de neu , especialment a l'AP-6.

En un comunicat, el secretari general del grup de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, ha assegurat que el seu grup registrarà demà aquesta petició amb l'objectiu que els dos responsables expliquin per què no es van tallar els accessos a aquesta autopista de peatge.