El joc de la vida

De vegades, ens trobem amb metàfores que semblen reflectir les coses de forma senzilla i directa. Símils que simplifiquen el que veiem, traient a la llum la seva estructura més bàsica. Encara que ho fa de forma il·legítima, perquè sempre deixa fora elements de gran importància, la metàfora revela qüestions importants potser ignorades. Aquesta és una de les seves utilitats, que com a tal constitueix una invitació a la seva pràctica. Per això, fem una prova: és possible pensar la vida com si fos un joc?





Cada vida té un inici i un final, com la partida d'un jugador. Ho vulgui ell o no, la partida comença, i ell en forma part. Pot negar-se a jugar, però això no frenarà el curs dels esdeveniments. El joc segueix i, per la seva pròpia naturalesa, tendeix al final de la partida. Aquest és l'objecte del seu desenvolupament, la conclusió impresa en ell des del primer moviment.





La vida té limitacions, com regles hi ha en un joc. Igual que el jugador està obligat a moure d'una manera determinada, seguint pautes molt concretes, també ho està l'individu del carrer. Habitem un tauler molt concret, ple de regles que s'apliquen al nostre cos, la nostra societat, les nostres relacions ... que generen tot un camp de prohibicions, però també de possibilitats d'acció. Algunes regles poden ser saltades en certs moments, obtenint per això alguna recompensa, potser una penalització, però d'altres no. Sigui com sigui, vivim en un espai de regles que la nostra llibertat ha de tenir en compte per manifestar-se i possibilitar la nostra expressió al món.





Com en un joc, la vida està moguda per l'atzar. Partim d'una profunda ignorància metafísica sobre què passa entre el moment de tirar els daus i l'aparició d'un nombre determinat en ells. Probabilitats, estadístiques, intencionalitats, desitjos i multitud de teories al respecte: cap ens dirà quin número apareixerà quan els daus s'aturin.





SEMPRE ÉS MOMENT DE JUGAR.





Tot i això, quan arriba el nostre torn, llancem el dau. Ho fem perquè comprenem que de res serveix lamentar-se per la limitació de la nostra acció, per l'atzarós i contingent de la nostra tirada. Llancem els daus perquè és el nostre torn. No obstant això, en la vida no sempre mostrem la mateixa disposició: actuem com si no fos el nostre torn, quan en el fons sempre ho és, i ens turmentem amb les infinites possibilitats del mateix. El que podria passar acaba per eclipsar al que està passant, i ens sentim bloquejats per la immensitat de la partida.





No hi ha dubte que aquesta és la pitjor de les estratègies; afortunadament hi ha altres. Igual que hi ha multitud de tipus de jugadors, de disposicions davant d'una partida, també n'hi ha d'actituds davant la vida. Hi ha els avesats, els temorosos, els inconscients ... Una pluralitat de formes d'entendre el que es fa i d'actuar d'acord amb aquesta comprensió. En el fons, tots som jugadors: per això és tan important observar el nostre joc. Potser no ens agradi, i vulguem canviar-lo.





A LA VIDA HI HA INSTRUCCIONS, PERÒ NO METES.





Som nosaltres els que ens proposem metes, però mai ella. La vida es limita a definir un enorme espai en blanc en el qual podem jugar. Tenim regles de joc, tot allò que ens limita, però no una finalitat. Res aquí ens diu que hàgim acabar sent rics o famosos: en cap lloc de la naturalesa està escrit el que haguem arribar a ser. La vida tan sols ens demana que siguem, i deixa a les mans la decisió del que vulguem arribar a ser.





Com l'immens tauler que és, la vida ens convida a jugar. Com a jugadors que som, hauríem de saber que no acceptar la trucada, declinar la invitació a protagonitzar la nostra partida, és l'única forma de perdre-la. El nen que portem dins vol jugar; l'adult que som sap com fer-ho.





La vida com a joc: una bonica metàfora, que potser no ho sigui tant.





Juguem?









Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com