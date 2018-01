Por a ...?

Per què no aconseguim la pau? és potser una de les preguntes sense resposta en una humanitat que pregona l'anhel encara que sucumbeix quan la inseguretat i la por es converteixen en una emoció permanent. Des d'abans del naixement, una mare pot començar a treballar la pau per al seu futur fill: l'envolta de música que aboni a aquest propòsit, s'absté de discutir amb la seva parella -si en té- procura lectures i converses que reforcin temes com el respecte a la vida, la llibertat i la dignitat de la persona, sense desestimar per cert la igualtat, no discriminació, justícia i equitat social i en general vigència dels "drets humans". Si té la sort de comptar amb tot el temps i la tranquil·litat, seguirà per aquesta ruta en els primer anys d'infància de la seva criatura; però, com evitar que a l'escola li insultin i colpegen només perquè és maco i intel·ligent?





Davant d'aquesta realitat els pares poden moure's en diversos graus, entre l'extrem de la sobre-protecció i el de deixar-lo sol per aprendre a resoldre problemes com evitar que l'agressió i ruptura de la pau interior es projecti cap a la societat, com violència potser justificable perquè és en legítima defensa". Posar obstinació a aconseguir la pau, va molt més enllà de discursos ben estructurats o frases cèlebres repetides milions de vegades per seguidors de pròcers que van donar la seva vida per aconseguir una humanitat que es respecti a si mateixa [1] [1] Molt més que en altres èpoques i com a resultat de la tecnologia de la comunicació, s'ha difós la vigència de antivalors que relativitzen i després anul·len tot el pregonat per agències per a la pau, inclosa en aquestes l'ONU, i és en aquest punt on es comença a gestar la corrupció Per què la generacions joves suposen que la pau és un anhel ingenu o simple retòrica al servei de l'impossible? Quantes vegades hem permès que germini en el nostre interior la possibilitat de mirar l'altre amb amor més enllà de les seves diferències? Hem aconseguit agafar una flor de perdó per a qui ens ha sotmès al totalitarisme, la violència social i fins i tot l'agressió personal?





L'autèntica pau, no s'aconsegueix amb les armes -el mateix míssils nuclears que pistoles a casa per defensa- ni l'equilibri dels armaments amb què compten les nacions és un bon fonament per a la construcció de l'harmonia mundial. La humanitat s'enganya i auto-extorsiona, en permetre que la convencin d'una pau sustentada en la destrucció de l'altre. Amb aquests arguments els valors humans es relativitzen; justificar la mort d'innocents com "danys col·laterals" és el millor exemple del mal que pot fer una frase, que al final del dia deriva en terrorisme justificat al seu torn amb pseudo-arguments, religiosos, polítics, o comercials. De què serveix la vigència de la Bíblia, la Torà o l'Alcorà, si famílies senceres han de fugir, suportar la mort o la submissió d'alguns dels seus membres -infants i dones són els menys favorecidos- i tot tipus de perversions que en res abonen a la pau?





El cristianisme recentment va recordar un esdeveniment en el qual els àngels del cel van desitjar pau i bona voluntat per a la humanitat, es tindran presents aquests desitjos al llarg de les campanyes electorals que han de venir a tot el món? Més enllà dels discursos hi ha una veritat irrefutable, que descriu els dos camins per obtenir el poder, una d'elles és la basada en la por al càstig. N'hi haurà prou que es digui que no hi haurà càstig per transitar per un camí d'amor? L'autor d'aquest ensenyament va advertir que en el mètode d'ull per ull, aconseguiríem només una humanitat cega i que només l'amor ens dóna la força per tenir una conversa seriosa i honesta amb el nostre enemic Serà aquesta la pretensió de "ja saps qui" , per acabar amb el tràfic de drogues, persones i armes?





En la majoria dels països democràtics un dels tres poders, es dedica a revisar les lleis per actualitzar-les, derogar-les o substituir, segons demanda la realitat present serà la indiferència dels aplicadors d'aquesta regles el que porta a la corrupció? Evitar que l'irracional imposi els seus motius de mort, comença per la convicció de cada un de nosaltres sobre el valor del nostre vot. Dur a les urnes una emoció venjativa o d'anhel de poder injustificable, pot conduir els inexperts en la selecció personatges impresentables que després de la seva bona i simpàtica cara, ens sorprenen amb lleis tendents a limitar la llibertat d'expressió, justificant que només seran vigents en determinades èpoques i circumstàncies.





Si Gandhi no hagués predicat amb l'exemple poca gent ens referiríem a ell, quants poden avalar els seus projectes amb una vida privada simple i aliena a èxits o riqueses injustificades? Practicar la pau sense violència, és potser l'únic camí per aconseguir el tan anhelat canvi a Mèxic i al món; eradicar la por a la violència és possible si cadascú de nosaltres estem compromesos a respectar l'altre. No és fàcil, suposa moltes vegades callar davant l'agressió del proïsme tot i que sigui verbal; i implica la negativa a crear mentides o creure les que altres produeixen.





Si estem "preparats per morir encara que mai per assassinar" com va pregonar Gandhi, veurem que la possibilitat d'oposar-nos al domini autoritari de governs, familiars prepotents, empreses o acaparadors de riquesa, existeix. Assumir això és el primer pas per eradicar la por que genera l'anul·lació de la pau. Aquesta i la justícia no són somnis impossibles ni molt menys una utopia, s'aconsegueix quan cadascú està disposat a lluitar pel bé compartit de cada un dels que som humans.









[1] [1] Mahatma Gandhi: Quina diferència té per als morts, els orfes, i els que no tenen casa, si la destrucció de l'home es porta a terme en nom del totalitarisme o el nom sagrat de la llibertat i la democràcia ?