El negre, protagonista d'uns Globus d'Or contra l'assetjament sexual a Hollywood

'Tres anuncios en las afueras', Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica





El negre, color triat per mostrar la repulsa davant l'assetjament sexual a Hollywood i la solidaritat amb les víctimes que durant dècades l'han patit en silenci, va ser el protagonista de la 75a edició dels Globus d'Or. Una cerimònia conduïda pel presentador i còmic Seth Meyers en què tres títols protagonitzats per dones, 'Lady Bird', la minisèrie 'Big Little Lies' i 'Tres anuncios en las afueras', guanyadora de la nit amb quatre premis, van ser les triomfadores.





Tots els assistents als premis que dóna l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA), van vestir de negre per denunciar l'assetjament sexual que tant va donar de què parlar en 2017 i que va arrencar amb el cas Harvey Weinstein.





Totes les actrius es van comprometre amb el moviment Metoo# (creat a internet per ajudar les víctimes d'assetjament sexual) i cap va voler destacar ni ser assenyalada per la indústria com a 'traïdora'. El debat entre si es tracta d'estratègia publicitària o compromís social està obert.





'TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS'





La història d'una incansable mare coratge que busca justícia després de la violació i assassinat de la seva filla relatada per 'Tres anuncios en las afueras' es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica. Categoria en la qual competia amb 'Dunkerque' de Christopher Nolan, 'Los archivos del Pentágono' de Steven Spielberg, 'La forma del agua' de Guillermo del Toro i 'Call Me by Your Name' de Luca Guadagnino.





El film dirigit per Martin McDonagh es va emportar també els premis a millor guió, millor actor secundari, per a Sam Rockwell i millor actriu protagonista en un drama, per a una enorme Frances McDormand.





En el seu vehement discurs d'agraïment, l'actriu va dir sentir-se orgullosa de formar part d'una nit canviarà l'estructura de poder a la indústria cinematogràfica.





'Tres anuncios a las afueras' va robar la glòria de la gran favorita, 'La forma del agua' de Guillermo del Toro que sí que es va fer amb el Globus d'Or al millor director. Categoria en la qual el cineasta mexicà es va imposar a la resta de nominats, tots homes aquest any, segons es va encarregar de recordar encertadament Natalie Portman en presentar el guardó.





En la categoria de millor comèdia o musical el premi va ser per a 'Lady Bird', que també es va emportar el Globus d'Or a millor actriu protagonista per Saoirse Ronan. El film dirigit per la debutant Greta Gerwig es va imposar a 'El gran showman' de Michael Gracey, 'The Disaster Artist' de James Franco, 'Jo, Tonya' de Craig Gillespie i el film de terror psicològic 'Déjame salir' de Jordan Peele .





Gary Oldman va ser premiat com a millor actor dramàtic per la seva encarnació de Winston Churchill a 'El instante más oscuro' i James Franco va fer el mateix en la categoria de comèdia o musical pel seu treball a 'The Disaster Artist' com Tommy Wiseau, el pintoresc director i protagonista del film de culte 'The Room' que també va pujar a l'escenari a recollir el premi en un dels moments més singulars de la gala.





Altres guanyadors dels premis que concedeix l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood Allison Janney, millor actriu de repartiment per 'Jo, Tonya'; Alexander Desplant, premiat per la banda sonora de 'La forma del agua'; el film alemany 'En la sombra' de Fatih Akin guardonat com a millor pel·lícula de parla no anglesa; i 'Coco', l'últim de Disney-Pixar que es va emportar el Globus d'Or a la millor pel·lícula d'animació.





El discurs més aplaudit de la nit el va protagonitzar Oprah Winfrey quan va pujar a recollir el premi Cecile B. Demille en reconeixement a tota la seva carrera.





"Parlar amb la veritat és l'eina més poderosa que tenim. Em sento inspirada i orgullosa per les dones que s'han sentit forts com per compartir les seves experiències", va proclamar l'actriu, productora i periodista en un parlament centrat en la denúncia contra l'assetjament sexual. "El moment ha arribat", ha sentenciat.





Aquest és el palmarès complet dels Globus d'Or 2018:





CINEMA





Millor pel·lícula dramàtica: Tres anuncios en las afueras.

Millor pel·lícula de comèdia o musical: Lady Bird.

Millor director: Guillermo del Toro per La forma del agua.

Millor actor de drama: Gary Oldman per El instante más oscuro.

Millor actriu de drama: Frances McDormand per Tres anuncios en las afueras.

Millor actor de comèdia o musical: James Franco per The Disaster Artist.

Millor actriu de comèdia o musical: Saoirse Roan per Lady Bird.

Millor actor secundari: Sam Rockwell, per Tres anuncios en las afueras.

Millor actriu secundària: Allison Janney, per Jo, Tonya.

Millor guió: Martin McDonagh per Tres anuncios en las afueras.

Millor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat per La forma del agua.

Millor cançó original: This Is Me, de Benj Pasek i Justin Paul (El gran showman).

Millor pel·lícula animada Coco de Lee Unkrich i Adrian Molina.

Millor pel·lícula de parla no anglesa: En la sombra de Fatih Akin.





TELEVISIÓ





Millor sèrie dramàtica: The Handmaid 's Tale.

Millor actor de sèrie dramàtica: Sterling K. Brown per This Is Us.

Millor actriu de sèrie dramàtica: Elisabeth Moss per The Handmaid 's Tale.

Millor sèrie de comèdia o musical: The Marvelous Mrs. Maisel.

Millor actriu de comèdia o musical: Rachel Brosnahan per The Marvelous

Mrs. Maisel.

Millor actor de comèdia o musical: Aziz Ansari per Master of None.

Millor minisèrie: Big Little Lies.

Millor actriu de minisèrie: Nicole Kidman per Big Little Lies.

Millor actor de minisèrie: Ewan McGregor per Fargo.

Millor actor secundari: Alexander Skarsgrd per Big Little Lies.

Millor actriu secundària: Laura Dern per Big Little Lies.

Premi Cecil B. DeMille a tota una carrera per: Oprah Winfrey