Junqueras demanarà tornar a declarar, segons el seu advocat

Junqueras roman a la presó





L'advocat Andreu Van den Eynde, que exerceix la defensa del president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que tornaran a demanar comparèixer davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "quan convingui" sobre la causa que té oberta el republicà i la resta del Govern cessat.





"Com qualsevol investigat, som amos del moment en què volem declarar", ha plantejat Van den Eynde aquest dilluns en una entrevista de TV3, en què ha confirmat que Junqueras assumirà la seva credencial de diputat al Parlament.





Ha explicat que no parla amb el vicepresident cessat de qüestions polítiques i que desconeix si s'ha comunicat amb el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, però que si Junqueras fos el presidenciable seva petició de llibertat "jurídicament tindria més força".





El líder d'ERC es troba en presó preventiva juntament amb el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, mentre que la resta de consellers empresonats van ser posats en llibertat sota fiança al desembre, a diferència de Puigdemont i quatre dels seus consellers que es troben a Bèlgica i no van acudir a declarar davant l'Audiència Nacional.





Van den Eynde ha negat que Junqueras al·legués davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, a la qual va acudir per demanar la seva posada en llibertat, que ell sí que s'havia presentat a declarar i ha atribuït a Llarena la consideració que "hi ha gent que ha comparegut i altres que no ".





Ha criticat que en la resolució de divendres passat "s'entra molt en el fons, s'explica què són els presos polítics i què no, i de quina manera es pot defensar la independència" de Catalunya, però no es discuteix si Junqueras hauria d'estar en llibertat.





"El fet determinant no és el que digui, sinó que el determinant per a ells és que Oriol Junqueras opti a responsabilitats de decisió", ha lamentat.