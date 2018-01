Rajoy va demanar la dimissió de Magdalena Álvarez per la nevada del 2009

La majoria d'Espala, en alerta pel temporal





El president del Govern central, Mariano Rajoy, l'executiu del qual ha rebutjat responsabilitats en el caos de les carreteres espanyoles per les nevades del cap de setmana, va demanar el 2009 la dimissió de qui llavors era ministra de Foment, la socialista Magdalena Álvarez, també pels problemes derivats del temporal.





El temporal actual a Espanya ha deixat 37 províncies en alerta taronja o groga per risc de nevades, allaus i tempestes. El cas més exagerat ha estat el dels vehicles atrapats més de 15 hores des de la tarda de dissabte fins diumenge a l'autopista AP-6. Moltes famílies, amb menors en el vehicle, sense menjar, ni aigua, ni benzina, ni bateria suficients, van haver de ser rescatades.





Aquesta situació ha provocat les crítiques de l'oposició i, entre les més dures, figura la del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha censurat l'"absoluta falta de previsió que ha derivat en el caos".





Fins al moment, ni el Govern central ni el Partit Popular han reconegut falta de previsió o de mitjans, i fins i tot el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, ha assegurat que van informar de les baixes temperatures i "hi ha hagut conductors que o no s'han assabentat o tan pres decisions que no han estat les apropiades".





Declaracions d'aquest tipus han encès la xarxa i molts usuaris de Twitter han reproduït un vídeo del 2009 en què Mariano Rajoy, llavors a l'oposició, demanava la dimissió de la ministra Magdalena Álvarez per una nevada que va provocar el tancament de l'aeroport de Barajas durant cinc hores.









Al vídeo de 2009, Rajoy acusava la titular socialista de Foment de ser "pionera a l'hora d'incrementar els problemes". "Déu meu, això és un malson, quan te la trobis per la vorera, canvia't a la de davant" , deia Rajoy en to de burla sobrea Magdalena Álvarez.