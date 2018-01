I tu de qui ets?

L'ésser humà necessita anomenar i classificar el món, és la seva manera de controlar-lo. 'Man gave names to all the animals', cantava el Nobel Dylan; '¿Y tú de quién eres ', Cantaven els de No me pises que llevo chanclas.





De tant en tant, els pacients ens pregunten quin tipus de psicòlegs som, és a dir, conductistes o psicoanalistes. En realitat, aquesta distinció no és tan crucial com sembla. Més enllà de les meves preferències, conec tant conductistes com psicoanalistes que diuen i fan coses interessants i altres, autèntiques tonteries. No m'ocuparé aquí dels centenars d'illes que deriven d'aquests dos grans continents, cadascuna amb les seves teories i pràctiques més o menys particulars. Tampoc m'ocuparé d'aquells que s'anomenen eclèctics, que diuen combregar amb les dues tendències pretenent repicar i anar a la processó cosa que, com és sabut, és impossible.





Més que l'orientació teòrica, considero important distingir si el psicòleg o psiquiatre és creient o crític respecte d'ella. M'explico.





No deixo de sorprendre quan llegeixo o escolto alguns psiquiatres biologicistes que asseguren cegament que els trastorns mentals tenen un o altre causa cerebral i que es "curen" amb determinat fàrmac, com si d'una infecció es tractés; o certs psicòlegs conductuals que afirmen sense pudor que les seves tècniques i generalitzacions estan avalades per la ciència. El mateix efecte "ulls com plats" em produeixen alguns psicoanalistes quan proclamen els seus "veritats" sobre l'inconscient, la pulsió, el complex d'Èdip, etc.





Els uns i els altres representen un idealisme que actua com les orelleres de les bèsties de càrrega, impedint-los veure més enllà dels seus propis nassos.





Com la religió, que ofereix idees mítiques per combatre l'angoixa davant el que no té explicació, des d'un i altre costat de l'espectre "psi" es predica sobre el neurotransmissor o l'inconscient, "veritats" a les quals s'aferren fanàticament els creients .





Sens dubte, no és igual que el psicòleg tingui una tendència objectivista o subjectivista ja que d'això dependrà en bona part la seva forma d'entendre i treballar amb els seus pacients. No és el mateix, per exemple, observar que escoltar un símptoma psicològic, pretendre eliminar-ho sense més mitjançant pastilles o tècniques que intentar entendre què hi ha darrere d'ell i quina funció té per a l'individu que ho pateix.





Però, com s'ha dit abans, en el que més hauria de fixar-se el pacient és si el seu psicòleg és un creient o manté la seva independència crítica, si creu en "veritats" preestablertes i generalitzades o, per contra, decideix el que té sentit en i per a cada problema particular. Podrá percebre aquesta diferència en les primeres entrevistes, juntament amb altres característiques que conformen l'estil particular de cada professional que, al cap i a la fi, és el que condicionarà en gran mesura la relació terapèutica i, per tant, el curs del tractament.