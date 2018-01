Investigats per l'ocupació de la UAB el 2013 critiquen el Rectorat després d'una detenció

Rectorat de la UAB





Els 27 investigats per l'ocupació del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a l'abril de 2013 han criticat la direcció de la universitat per no retirar la responsabilitat civil de l'acusació, després que els Mossos d'Esquadra aquest diumenge detinguessin i posessin en llibertat un dels investigats a Igualada (Barcelona).





En un comunicat, el col·lectiu Som 27 i més, que agrupa aquestes persones -25 estudiants, un professor i un membre del personal d'administració i serveis (PAS)- ha assenyalat que no retirar la responsabilitat civil "agreuja" el cas i prova la determinació de portar a presó un grup de persones que defensaven un model d'universitat pública, gratuïta i d'accés a les classes populars, han remarcat.





En aquest sentit, han indicat que la UAB "encara fa cas omís" a la moció aprovada al Claustre del 15 de setembre de 2016, que va demanar l'absolució per als encausats.





El col·lectiu ha qualificat el "macrosumari com una victòria repressiva" i ha avisat que continuarà l'espiral repressiva, però ha subratllat que continuaran denunciant el que consideren coacció de les llibertats.





Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Igualada a un dels 27 encausats per l'ocupació i va ser posat en llibertat posteriorment.





Se li va lliurar l'acte de l'obertura de judici oral i un escrit d'acusació -Fiscalia demana de 11 a 14 anys de presó, 9.500 euros de multa per persona i 14.000 de responsabilitat civil-, i segons Som 27 i més no es va notificar la detenció als advocats.