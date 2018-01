Els activistes i bufons de la cort

Les persones que es consideren demòcrates haurien d'acceptar les crítiques, respectar la pluralitat d'opinions, partits i han de ser tolerants, a més de respectuoses i no mentir. Demanar als altres que facin el que un vol, però en canvi ells, fan el contrari del que prediquen, no és ser precisament un demòcrata, més aviat és ser un dictador de l'pacotilla. Democràcia és tolerància.





D'aquests mestres d'imposició d'idees, per l'article 25, hi ha uns quants en aquesta Catalunya on aquests subjectes han sembrat i ho segueixen fent el descrèdit, la mentida i l'odi. A més s'atorguen la potestat de parlar en nom del poble de Catalunya, perquè ells són Catalunya i els que no opinen igual, no compten, que es barren a altres llocs, per ser mals catalans. Amb aquest comportament ¿qui s'han cregut que són ?, la delegació dels Iluminati a Catalunya?. Una cosa així, a l'estil de Fernando Esteso en els seus millors moments estel·lars.





L'adoctrinament independentista compta amb bocamoll a sou de l'erari públic. Aquests diners que paguen tots els ciutadans, però que gaudeixen uns quants i utilitzen els mitjans de comunicació públic per difondre el seu "discurs" només per al ciutadà independentista i la resta a callar. Ells són els portadors de la raó, els elegits.





"Els simples són carn d'escorxador: se'ls fa servir quan serveixen per debilitar el poder enemic, i se'ls sacrifica quan ja no serveixen", deia Humberto Eco.





En els mitjans públics catalans hi ha uns quants comunicadors i còmics dignes d'estudi: Toni Albà, el bufó de la cort, el descarat oficial que porta ja uns quants anys insultant i menyspreant als espanyols. Trucant al boicot de tots aquells que no opinen com ell, perquè tenen criteri propi. Demana Albà el boicot al producte de determinades empreses. Són moltes les perles d'aquesta "joia de la intolerància". Fins va arribar a proclamar, en aquests mítings pagats que "els espanyols són uns ignorants". Ell és un erudit en temes monetaris relacionats amb el Procés.





Ara està prenent la mateixa medicina que ha receptat durant aquests anys: el boicot que han demanat a les xarxes socials amb el seu restaurant. Actitud que no li ha agradat ni un pèl al de Vilanova i ha posat el crit al cel. ¿Pretendrà que vagin al seu negoci les persones que ha insultat reiteradament ?. ¿Només ell té butlla en aquesta Setmana Santa ?.





El nombre d'addictes que es presten al cor de l'adoctrinament és llarga. Alguns d'ells tenen la cara de cartró pedra. És el cas "del trinquero", Josep Maria Mainat, la trajectòria professional ha transcorregut per la geografia espanyola, allà pels anys 70 i 80. Cantaven en català, la Trinca, per "les Espanyes" i no tenien problemes. Quan es va retirar del grup, no sense abans haver guanyat molts diners en els seus concerts per l'Espanya que detesta, es va ficar en els negocis, entre d'altres, de les productores de programes, per a les televisions públiques i privades d'aquesta Espanya que menysprea ideològicament, però que vol econòmicament. La seva productora, és l'autora d'Operación Triunfo que emet cada dilluns TVE. Com això li proporciona molts diners, s'ha posat les ulleres fosques i mira a una altra banda. Aquí no diu res.





El passat dia cinc de gener, Mainat escrivia al seu twitter "Cap, absolutament NINGÚ intenta convèncer-nos de les bondats que Catalunya és quedi a Espanya. Intentessin allargar AQUESTA situaciò amb la força, la injustícia i la violència, però ja ENS donin per perduts. Li veig 1 trist final a Espanya. ". És un comentari dels més suaus, si els comparem amb altres que ha escrit. Mainat és un activista a les xarxes socials, un apòstol ideològic, molt actiu.





Com deia Churchill "Un fanàtic és algú que no pot canviar d'opinió i no vol canviar de tema"