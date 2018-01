La Guàrdia Urbana desallotja un edifici municipal okupat del Raval de Barcelona

Guàrdia Urbana desallotja un edifici municipal okupat





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat aquest dilluns cap a les 8.00 hores el desallotjament de l'edifici municipal okupat del Raval, conegut com la Residència d'Estudiants Autogestionada (REA), que ja va ser desallotjat al desembre.





Fonts municipals han detallat que el desallotjament s'efectua per ordre judicial, i diverses persones han tallat momentàniament la Gran Via en protesta per l'actuació a l'edifici, ubicat al número nou del passatge de Sant Bernat.





L'edifici municipal portava prop d'una dècada buit i el Govern d'Ada Colau va decidir destinar-lo a una escola de músics; l'edifici es va okupar i va optar per permetre-ho sota certes condicions fins que s'haguessin de iniciar les obres.





Imatges del desallotjament facilitades pel col·lectiu okupa.





La regidora del districte, Gala Pin, va explicar a les xarxes socials al desembre que es van dur a terme els estudis tècnics, i que van concloure que les condicions de l'edifici comportaven risc per a les persones, de manera que es va demanar als okupes que ho abandonessin, cosa que no van fer, de manera que es va iniciar el procés de desallotjament després de diverses reunions.





Pin va assenyalar en el seu escrit que els desallotjaments han de ser l'últim recurs en cas d'okupacions reivindicatives, i ha recordat que ella mateixa va usar les okupacions com una eina per criticar l'especulació.