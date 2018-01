NH decideix el 10 de gener si es fusiona amb Barceló

NH estudia fusionar-se amb Barceló





El consell d'administració de NH Hotels es reuneix el dimecres 10 de gener de forma extraordinària per decidir si accepta l'oferta llançada per Barceló per fusionar-se i crear un nou grup hoteler.





L'operació es concretaria mitjançant una ampliació de capital per part de NH, que hauria d'emetre 525 milions de nous títols.





La companyia mallorquina Barceló va proposar fusionar els seus negocis el passat novembre i va donar tres mesos de termini a la cadena per analitzar la seva oferta.





El grup mallorquí va proposar una fusió a NH per crear un gegant hoteler, en el qual controlaria el 60% del capital i la majoria del seu òrgan d'administració.





Barceló va valorar NH Hotels a 2.480 milions d'euros, a un preu de 7,08 euros per acció, cosa que representa una prima del 27% sobre la cotització mitjana dels tres mesos anteriors al 30 d'octubre passat de 5,56 euros.