Adjudicada la redacció de l'estudi i els projectes per soterrar el tren a Montcada i Reixac

Els manifestants tallant les vies a Montcada i Reixac / AHV





Adif ha adjudicat aquest dilluns el contracte per a la redacció de l'estudi informatiu i dels projectes bàsic i constructiu per soterrar la línia ferroviària R2 al seu pas per Montcada i Reixac.





La unió temporal d'empreses (UTE), formada per la companyies Teccuatro, TREN TRayet i Geocontrol, serà l'encarregada d'elaborar-los i compta amb un pressupost de 2.058.621,6 euros i un termini d'execució de 21 mesos, que consisteix en la redacció i els projectes constructius d'infraestructura, via, energia i electrificació, i de les instal·lacions de protecció civil i proteccions acústiques i vibratòries, segons ha informat en un comunicat.





Adif ha assegurat que amb aquest anunci "es dóna un nou impuls al compliment dels compromisos adquirits pel Ministeri de Foment" en aquest projecte, que s'estima tindrà un cost total de 300 milions d'euros i està previst que s'iniciïn els treballs el primer trimestre de 2020, així com en el pla global d'inversions a Rodalies.





La redacció d'incloure, en el conjunt de l'actuació, una longitud aproximada de quatre quilòmetres, des de la cruïlla sota l'autopista C-33 i el riu Ripoll fins al barri de Vallbona, a Barcelona, incloent les rampes d'accés i les connexions amb les situacions provisionals, contemplant la construcció d'una nova estació amb l'edifici de viatgers en superfície i les andanes soterrats.





El soterrament podria constar de tres vies generals, tot i que està subjecte a l'estudi funcional que està redactant Foment.





L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha mostrat la seva satisfacció pel compliment dels compromisos que va assumir el Ministeri de Foment, tot i que el president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez, ha mostrat cautela, ja que "no s'estarà tranquil fins que s'iniciïn les obres , així que s'estarà atent al compliment del cronograma establert ".





El 30 de gener se celebrarà una nova trobada de la comissió de seguiment del soterrament, formada per representants de Foment, Adif, la Generalitat, els ajuntaments de Montcada i Barcelona, l'agència Barcelona Regional i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, que com ha dit l'alcaldessa vallesana, Laura Camps, es concretaran "més els aspectes tècnics i administratius dels pròxims mesos".