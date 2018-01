La productora de Toni Soler ('Polònia') rep 650.000 euros en subvencions de la Generalitat

'Minoria Absoluta' realitza programes com 'Polònia'





La productora de Toni Soler, Minoria Absoluta, que realitza programes com 'Polònia', ha rebut subvencions de 650.000 euros de la Generalitat, als quals cal sumar 363.000 euros del Ministeri de Cultura a dos anys.





L'Institut Català de les Empreses Culturals, dependent de la Generalitat, va atorgar el 2016 a Minoria Absoluta tres subvencions que sumen 205.753 euros. La més elevada, per import de 149.650 euros, es va destinar a la producció d'un llargmetratge cinematogràfic documental titulat 'Espanya en dues trinxeres. La Guerra Civil en color '.





Minoria Absoluta ja ha produït una sèrie amb el mateix material, 'Espanya dividida: la Guerra Civil en color', que actualment emet un canal de TDT. L'obra es nodreix dels fons de la Filmoteca Nacional i ofereix imatges, acolorides digitalment, dels esdeveniments que es desenvolupaven en tots dos bàndols de la contesa.





La productora de Toni Soler va rebre el 2016 dues subvencions de la Generalitat: una de 34.326 euros per produir el documental 'Víctor Català' i una altra de 21.777 euros per posar en marxa la comèdia teatral "Astronautes , Houston tenim un cadàver! ", informa ok diari.





En l'exercici anterior, el 2015, la productora de Toni Soler va rebre una altra subvenció de la Generalitat de 378.000 euros per rodar una minisèrie (que es va emetre a TV3) sobre el compositor català Pau Casals, que va morir el 1973.





Un any abans, el 2014, Minoria Absoluta va obtenir dues subvencions de la Generalitat: una de 7.000 euros per rodar el documental 'L'equip ideal' (gravat amb el futbolista del Barça Carles Pujol a Ghana) i una altra de 60.000 euros per produir la sèrie 'Descalao sobre la tierra roja'.





Minoria Absoluta factura cada any una mica més de 6 milions d'euros i el seu principal client és TV3, el canal autonòmic per al que produeix espais d'humor com 'Polònia' i 'Crackòvia'. En l'exercici 2013 tenia subscrits contractes amb TV3 per import de 6,8 milions d'euros anuals, una xifra només superada per Mediapro, el grup audiovisual del milionari independentista Jaume Roures.