Comín i Serret preveuen renunciar a l'acta de diputat i quedar-se a Brussel·les

Toni Comín preveu renunciar a l'acta de diputat al Parlament





Els exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret (ERC) estudien continuar a Brussel·les i renunciar davant de notari a les respectives actes de diputat al Parlament de Catalunya, que s'haurà de constituir el 17 de gener .





A 10 dies del ple de constitució del Parlament, continuen havent càrrecs electes fugats a Bèlgica i altres a la presó, i els grups d'ERC i PdCAT negocien la investidura d'un president independentista.





Els republicans mantenen obertes diverses opcions en vista a la investidura, com la renúncia als seus escons de Comín i Serret. Argumenten que per formar part del posterior Executiu que pretenen restituir no cal ser diputat, figura que sí que és imprescindible per a ser president de la Generalitat o de la Cambra autonòmica.





Sobre els de Junts per Catalunya, Lluís Puig i Clara Ponsatí, no han rebut de moment indicacions. Els presos Jordi Sánchez i Joaquim Forn, en canvi, sí que han presentat ja la seva credencial a la cambra catalana a través d'un apoderat del grup parlamentari.





El diputat electe d'ERC en el Parlament Roger Torrent no ha precisat aquest dilluns si els dos consellers de la seva candidatura que estan a Bèlgica renunciaran a l'acta de diputat en tenir molt difícil tornar a Catalunya per la seva situació judicial: "Prendran la millor decisió personal per afavorir el ben collectiu".





Torrent ha explicat que el seu partit està en contacte permanent amb els seus consellers cessats a Bèlgica, als quals fa partícips de les negociacions per a la investidura i la Mesa del Parlament, i ha conclòs: "El bé comú determinarà les seves decisions personals com fem tots els diputats d'ERC".





DEMÒCRATES





El portaveu de Demòcrates i diputat electe per ERC, Toni Castellà, ha proposat aquest dilluns que els quatre consellers cessats que estan a Bèlgica renunciïn a l'acta de diputat i "automàticament" se'ls garanteixi un lloc en el pròxim Govern.





En roda de premsa després de reunir-se la Comissió Delegada del Comitè Nacional del partit, ha explicat que aquestes quatre renúncies -no contemplen la del president cessat, Carles Puigdemont- permetrien a l'independentisme garantir "recuperar el control del Parlament".





Demòcrates proposa que el proper Govern estigui format per exactament els mateixos integrants que van ser cessats quan es va aplicar l'article 155, i avalen que Puigdemont ho torni a liderar i que Oriol Junqueras repeteixi com a vicepresident.





Demòcrates insisteix que Puigdemont sí l'ha de conservar per repetir com a president, però no es pronuncia sobre com ha de ser investit -si tornant a Catalunya oa distància-, i considera que "ell ja deu haver pensat quins mecanismes hi ha per evitar una possible detenció ".





CÀLCULS





Els independentistes tenen 70 diputats -dos per sobre de la majoria absoluta- però vuit són a la presó oa Bèlgica: Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez, a la presó; i Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, a Bèlgica.





Demòcrates creu que els que estan a la presó podran assistir als plens i que Puigdemont ha de mantenir l'acta per ser investit, de manera que plantegen que només renunciïn a l'acta els quatre consellers que estan a Bèlgica.





En renunciar a l'acta, es convertirien en diputats altres candidats d'ERC i JuntsxCat sense problemes amb la justícia, i això garantiria que almenys 69 diputats segons càlculs de Demòcrates- podrien assistir al ple de constitució del Parlament del dia 17.





Així, podrien acudir al ple 69: els 62 diputats independentistes que van ser elegits i que no estan a la presó ni a Brussel·les, més els 4 nous diputats que substituirien els consellers que renunciarien a l'acta, més els 3 que estan a la presó; i només quedaria el dubte de si podria anar Puigdemont.