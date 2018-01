ERC fia als lletrats del Parlament decidir com es pot investir Puigdemont

Roger Torrent a la seu d'ERC





El diputat electe d'ERC Roger Torrent ha defensat aquest dilluns que correspon als lletrats del Parlament i no al seu partit exposar com pot ser investit president Carles Puigdemont, a causa les circumstàncies excepcionals en què es troba, ja que està a Bèlgica.





Ho ha explicat en roda de premsa després de ser preguntat per si ERC veu possible investir a distància i sense que acudeixi al ple: "Hi ha aspectes tècnic-jurídics que no correspon a ERC valorar-los. Correspon als lletrats definir com s'interpreta el reglament del Parlament".





ERC insisteix que el seu candidat a la Presidència de la Generalitat no és altre que el president cessat, però no vol pronunciar-se sobre si pot ser investit a distància i governar des de Brussel·les, i avisa: "El Govern ha de poder governar des del minut 1".





Els republicans rebutgen "especular" sobre mecanismes amb els quals investir Puigdemont, i defensen que ja hi haurà temps per abordar la investidura i que ara la prioritat és negociar la Mesa del Parlament de cara al primer ple de la legislatura, el 17 de gener.





LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT









ERC tampoc explicita si Carme Forcadell repetirà com a presidenta del Parlament: argumenta que seria el més "raonable a causa de la feina feta", però precisa que és una decisió personal que encara no ha pres ni ha comunicat.





Així, l'escenari actual planteja dos grans interrogants: qui presidirà el Parlament i com es pot investir a Puigdemont -la primera decisió és per al dia 17 de gener, i la segona pel 2 de febrer com a més tard-.





Torrent també ha explicat que el seu grup no ha demanat cap informe als lletrats del Parlament sobre aquesta possible investidura a distància del president cessat.





PRIORITAT: NEGOCIAR LA MESA









Torrent argumenta que la prioritat ara és negociar amb JuntsxCat i la CUP que hi hagi una majoria independentista en la Mesa, cosa que tindria garantit si no fos perquè no és clar que tots els diputats independentistes poden estar presents el dia 17.





"El primer és assegurar que hi hagi una majoria en la Mesa en contra de l'article 155 i a favor de la República. Sense aquesta majoria no podrem parlar de qui ocupa cada lloc", ha afegit Torrent, portaveu adjunt de JxSí en la passada legislatura.









Torrent ha explicat que ERC negociarà la Mesa "amb tots els grups parlamentaris contraris al 155 i a favor de la República", per la qual cosa inclou JuntsxCat, la CUP i els 'comuns', i exclou els altres tres grups que van avalar el 155: PSC, PP i Cs.