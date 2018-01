El TC inclou en el Ple el recurs de Podemos contra l'aplicació del 155 a Catalunya

El TC estudia el recurso contra el 155





El Tribunal Constitucional (TC) ha inclòs en l'ordre del dia del Ple que celebrarà a partir d'aquest dimarts la possible admissió a tràmit del recurs que Podemos va presentar contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que va dissoldre el Govern i convocar eleccions autonòmiques en Catalunya.





El TC veu el recurs com una oportunitat per fixar una doctrina constitucional per al futur sobre l'aplicació d'aquest article, tant en els procediments, el contingut i els seus límits.





La inclusió de l'assumpte en el Ple no vol dir que els magistrats el estudiïn aquest mateix dimarts, ja que les sessions es prolonguen fins dijous, però suposa que la resolució sobre l'admissió o no d'aquest assumpte podria conèixer-se aquesta mateixa setmana.





La mera admissió no comporta suspensió alguna de les mesures acordades per l'Executiu de Mariano Rajoy, ja que la pèrdua de vigència dels assumptes que arriben al tribunal de garanties només es produeix de forma automàtica quan el recurs és presentat pel Govern central, cosa que no passa en aquest cas.





El recurs de Podem ha estat ben rebut perquè permetrà als magistrats abordar no només la constitucionalitat, que no qüestionen, sinó la forma d'aplicar-i els límits que haurien de tenir-se en compte -en el cas actual i també de tornar-se a utilitzar en el futur- en l'aplicació d'aquest article de la Constitució.





Fins ara no hi ha una doctrina constitucional en què fixar-se, perquè és la primera vegada que el Govern espanyol fa ús d'aquest article des que es va aprovar l'actual Constitució el 1978.





D'aquí els debats previs que es van produir en àmbits polítics, governamentals i fins i tot judicials sobre el procediment a seguir per l'Executiu o l'extensió de les seves mesures.





Ara ja aplicat per primera vegada, el Tribunal Constitucional té l'oportunitat de fixar en una sentència tota la dimensió pràctica de l'article 155 tant en la forma com en el contingut.