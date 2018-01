Quatre víctimes d'un nou violador de l'Eixample el reconeixen en el judici

Jutgen un nou violador de l'Eixample





Quatre dones víctimes d'un violador que actuava a l'Eixample barceloní han confirmat aquest dilluns al judici a l'Audiència de Barcelona que l'acusat per aquests fets les va violar al portal de casa i les va amenaçar amb un ganivet o un tornavís, i l'han reconegut, segons ha explicat l'advocada d'una d'elles, Ambar Ladrón de Guevara.





En la primera sessió del judici a l'Audiència han declarat quatre de les cinc víctimes de l'acusat Francisco Javier CM -la cinquena viu a l'estranger i no s'ha pogut localizar- a porta tancada, a més que les han situat darrere d'una mampara que impedia el contacte visual amb el seu presumpte agressor.





La declaració de l'acusat, que normalment és a l'inici del judici, està prevista per al dimecres després que compareguin en el judici les víctimes, els testimonis i perits, perquè així ho ha sol·licitat el seu advocat al tribunal i se li ha concedit.





En declaracions als mitjans, Ambar Ladrón de Guevara ha explicat que cadascuna de les víctimes el va indentificar al seu dia en fotoprinters extrets de càmeres de videovigilància de la zona on van ser violades i posteriorment en roda de reconeixement, i que en el judici "cada una d'elles ha corroborat aquests reconeixements".





La lletrada ha valorat que les dones en la seva declaració aquest dilluns "han mantingut una versió coherent amb el moment d'interposar la denúncia" i que han coincidit en el 'modus operandi' del presumpte violador: de nit i armat.





"Entenem que hi ha prova suficient que acredita que l'acusat és l'autor dels fets", ha indicat, tot i que encara està pendent la declaració del presumpte agressor, que en aquest cas sí que es farà en audiència pública.





El judici se celebra a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona contra Francisco Javier CM per cinc delictes d'agressió sexual, tres robatoris amb intimidació i un robatori amb intimidació intentada comesos a Barcelona els anys 2004, 2015 (2) i 2016 (2) .





Segons el fiscal, l'acusat aprofitava que les víctimes entraven al portal de casa per situar-se darrere d'elles, entrar al rebedor i amenaçar-les amb un ganivet o tornavís per abusar sexualment d'elles i robar-los les seves pertinences.





El presumpte violador les obligava a ficar-se a l'ascensor o en algun buit del portal i va arribar a dir a una de les seves víctimes a la qual li va posar una navalla al coll: "Si et portes bé no et passarà res" i a una altra li va mostrar una navalla de 15 centímetres i li va dir: "Calla o t'ho fico".





Després d'agredir-les, els robava els diners que portaven a la bossa, aconseguint quantitats en efectiu de 10, 20 o com a màxim 70 euros.





El fiscal demana 15 anys de presó per cada un dels cinc delictes d'agressió sexual, quatre anys de presó pels tres delictes de robatori amb intimidació i tres més per la temptativa, així com indemnitzar tres víctimes amb 12.000 euros i dues amb 20.000.





Francisco Javier CM va ser condemnat en sentència ferma el 2014 a vuit mesos de presó per un delicte d'abusos sexuals, encara que se li va ser concedida la suspensió de la pena per dos anys: en aquest període va cometre aquestes agressions de manera que si és condemnat també haurà complir aquesta pena.