Coutinho vol "respondre a les expectatives creades"

Coutinho posa amb l'escut del Barça





El nou jugador del FC Barcelona, Philippe Coutinho, ja és oficialment futbolista blaugrana després del matí d'aquest dilluns, en què ha estat presentat de forma oficial.

MÉS INFORMACIÓ El gran dia de Coutinho





El brasiler ha agraït els esforços del Barça per contractar els seus serveis: "Estic molt content i feliç, era el meu somni ser aquí. Espero respondre al camp a totes les expectatives creades", ha dit.





Tot han estat paraules afalagadores, ja que el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, agraïa, després de la signatura del contracte, la paciència i l'actitud mostrada per Coutinho.





"Moltes gràcies per acceptar ser aquí, per venir al Barça. Saps que ets un jugador que hem buscat (des de fa temps) i volem agrair-te la teva determinació i ganes per venir", ha remarcat.





Bartomeu ha admès que la negociació no ha estat fàcil i sí llarga, ja que portaven aproximadament 6 mesos darrere del jugador.





El fitxatge s'ha saldat en 120 milions fixos i 40 més en variables. D'aquesta manera, el brasiler es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça.