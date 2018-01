El PDeCAT demana un acord dels sobiranistes per constituir la Mesa i investir Puigdemont

Marta Pascal demana un acord dels sobiranistes.





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat als partits sobiranistes que permeti constituir la Mesa del Parlament i investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.





Pascal també ha advocat perquè aquest acord permeti restituir a la resta del Govern cessat "il·legítimament amb l'aplicació de l'article 155".





Així, la dirigent sobiranista ha confiat que l'acord serveixi per iniciar una legislatura que permeti "recuperar les institucions, treballar per l'alliberament dels presos polítics i per ampliar la base social de l'independentisme".





També han ressaltat l'aportació del PDeCAT al resultat de JuntxCat a les eleccions del 21 de desembre, que han qualificat de magnífic a la Catalunya interior, sobretot a Girona, Lleida i el Pirineu.





ELECCIONS MUNICIPALS DE 2019





De cara a les municipals de 2019, Consell d'Acció Municipal es reunirà divendres per definir l'estratègia que seguiran i al Consell Nacional de dissabte s'iniciarà el procés de proclamació dels primers 100 caps de llista municipals.





Pascal ha explicat que estudiaran la millor fórmula amb la qual concórrer a les municipals "per revalidar la majoria i reforçar la solidesa" del seu espai polític després JuntsxCat que, al seu parer, ha permès tornar a ser l'opció sobiranista més votada en unes eleccions catalanes.