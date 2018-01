John le Carré recupera a George Smiley després de 25 anys amb 'El llegat dels Espies'

John le Carré va néixer el 1931.





Editorial Planeta publicarà aquest dimarts la novel·la 'El llegat dels espies', de John le Carré, el retorn del seu personatge George Smiley i-cinc anys després, ha informat el segell en un comunicat.





Amb més de 35 milions d'exemplars venuts, John li Carré ha estat traduït a 36 idiomes i publicat a 40 països.





En la novel·la, Peter Guillam, lleial col·lega i deixeble de George Smiley en els serveis secrets britànics -també coneguts com el Circus-, gaudeix de la seva jubilació a la finca familiar de la costa meridional de Bretanya quan una carta de la seva antiga organització l'insta a tornar a Londres.









El seu passat en la Guerra Freda el reclama, on unes operacions d'intel·ligència que havien estat l'orgull del Londres secret estan a punt de ser investigades per una generació sense memòria de la guerra, i algú haurà de pagar per la sang innocent vessada en nom de un bé superior.









Le Carré va néixer el 1931 i va estudiar a les universitats de Berna i Oxford; va impartir classes a Eton i va servir breument en el servei d'intel·ligència britànic durant la Guerra Freda.