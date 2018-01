Rivera rebutja que els 'comuns' presideixin la Mesa del Parlament

Rivera reitera que Cs intentarà aconseguir el lloc.





El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat que no veu "cap motiu" perquè el futur president del Parlament de Catalunya sigui un diputat de C atECP en comptes d'algú de Cs, tenint en compte els resultats de les eleccions autonòmiques.





"No se m'acut cap motiu perquè presideixi la Taula el cinquè grup de la Cambra en comptes del primer. Ningú no ho entendria", ha declarat en roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'Executiva nacional del partit.





El líder del partit taronja ha reiterat que Cs intentarà aconseguir aquest lloc, que creu que li correspon per haver estat la força més votada el passat 21 de desembre, i ha descrit al seu candidat, José María Espejo-Saavedra, com "el millor possible ", per haver estat vicepresident del Parlament i per la seva formació com a jurista.





Rivera ha subratllat que si Mirall-Saavedra és president, ha de complir la Constitució i la farà complir, "que és el principal objectiu", i una cosa que no considera que estigui garantit si aquest càrrec l'ocupa un diputat dels 'comuns'.





"Potser Podem pacta amb els separatistes i està en una altra cosa", ha apuntat, afegint que dimarts o dimecres se celebrarà la primera reunió entre les dues formacions polítiques i aquí els 'comuns' hauran d'aclarir a Cs si estan disposats a donar-los suport perquè presideixin al Parlament o no.