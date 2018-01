Iceta rebutja una investidura telemàtica i exigeix ​​que el president resideixi a Catalunya

Iceta rebutja una presidència telemàtica.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha rebutjat que es pugui investir Carles Puigdemont per via telemàtica i ha defensat que el president de qualsevol govern "ha de residir" on governa.





"Els països necessiten presidents que resideixin al país i Catalunya mereix un govern i un president que treballi des del Palau" de la Generalitat, ha dit en roda de premsa.





Iceta defensa que tant el president com els seus consellers han d'estar a Catalunya i treballar al costat de la ciutadania, i "una altra cosa són temes de realitat virtual que només existeixen en la ment d'alguns".





Sobre la possibilitat que els consellers cessats a Bèlgica oa la presó votin telemàticament per facilitar la investidura d'Puigdemont, ha recordat que aquesta opció no figura en el reglament.





"Es pot incloure en el reglament" per facilitar votacions puntuals, però en cap cas per a temes de gran calat com una investidura, segons Iceta.





Tampoc veu viable que Puigdemont pugui comparèixer telemàticament davant del ple, ja que el reglament especifica que s'ha de defensar la candidatura davant els diputats i que cada 15 dies s'ha de sotmetre a les sessions de control de l'oposició.





"La presidència telemàtica no existeix; tampoc el president telemàtic o hologramàtic, ja que és difícil assegurar la gestió des de fora. No sé com encara s'especula amb això", ha dit.





En preguntar si això vol dir que Puigdemont hauria de tornar a Catalunya si vol ser president, ha respost que "mai s'hauria d'haver anat" i que el normal seria que visqués al territori que aspira a governar.





Per Iceta, "convé una legislatura el més normal possible, que no es vegi hipotecada per procediments judicials en curs" com els que afecten Puigdemont, els exconsellers i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre d'altres.





Precisament sobre la Presidència del Parlament, ha dit que el PSC vol que l'ocupi algú que asseguri que la Cambra "desenvoluparà les seves funcions en el marc constitucional i estatutari".





Per això, descarta donar suport a la candidatura a presidir el Parlament que puguin defensar els independentistes i es mostra partidari de donar suport a la de Cs encapçalada per José María Espejo-Saavedra, com Cs ha anunciat a Europa Press el dissabte.





Ara bé, ha animat Cs a articular aquesta proposta en ferm i traslladar-la a tots els grups perquè, segons ell, no ho ha fet fins ara: "No és bona la sensació que es transmet de que hi ha dos blocs que només es parlen entre ells ".





Sobre la composició de la Mesa del Parlament, el PSC vol "parlar amb tothom" i ja ho ha fet amb Cs, el PP i els 'comuns'; aquest dilluns a la tarda ho farà amb ERC, i en els pròxims dies amb JuntsxCat i la CUP.





El PSC reivindica una composició de la Mesa "raonable", en la qual el grup socialista ocupi una de les set cadires que conformen l'òrgan rector de la Cambra, la mateixa representació que tenia en la passada legislatura.