La CNMV ratifica l'OPA d'Atlantia sobre Abertis

La CNMV ha ignorat el requeriment del Govern.





La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha ratificat l'OPA d'Atlantia sobre Abertis, després del requeriment que el Govern central li va realitzar d'anul·lar l'autorització donada el passat mes d'octubre.





Una decisió que va prendre l'Executiu perquè la italiana no havia sol·licitat autorització per a l'operació.





El supervisor del mercat comptava amb un mes de termini per respondre a aquest requeriment, que el Ministeri de Foment i el d'Energia li van remetre el passat 7 de desembre.





En aquest requeriment, aquests dos departaments ministerials advertien de recórrer als tribunals, per la via contenciosa administrativa, en el cas que la CNMV no atengués a la seva petició per esmenar el "defecte" que, estimaven, tenia l'OPA d'Atlantia.





No obstant això, aquesta companyia italiana finalment va cedir i va sol·licitar la corresponent autorització administrativa de l'Executiu per a la seva OPA el passat 21 de desembre.





El Govern sempre ha mantingut la necessitat d'analitzar i, si escau autoritzar l'operació, atès que els actius que gestiona Abertis són en última instància titularitat de l'Estat i estratègics per al país.





El grup que dirigeix Francisco Reynés és el primer grup d'autopistes d'Espanya, ja que explota 1.559 quilòmetres de la xarxa de pagament, el 60% del total.





A més, una vegada que materialitzi la compra de la participació de la francesa Eutelsat, controlarà el 90,7% d'Hispasat, si bé en aquest cas manté converses amb REE sobre l'eventual venda de la firma de satèl·lits.