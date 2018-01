El PP carrega contra Cs: "sobreactuen" i només els preocupen les enquestes

Maillo acusa Cs de sobreactuar.





El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha defensat la iniciativa política del seu partit i la seva defensa de l'interès general enfront de l'estratègia "del vent" que al seu parer segueix Ciutadans, partit contra el qual ha llançat diverses crítiques i al qual ha acusat de "sobreactuar".





Maillo ha carregat contra la formació d'Albert Rivera, de la qual ha dit que es deixa portar pel vent, es preocupa per les enquestes i no és un partit de govern, mentre el PP manté responsabilitats de gestió i s'ocupa "de l'interès general "dels ciutadans, ha dit.





Maillo ha respost entre altres qüestions a l'exigència de Cs que la senadora Pilar Barreiro dimiteixi per poder donar suport als pressupostos de l'Estat de 2018.





Barreiro està investigada pel Tribunal Suprem per presumpta vinculació al 'cas Púnica' i declararà el pròxim dia 15.





El coordinador general del PP, que ha qualificat de desproporcionada aquesta exigència, ha dit que l'acord d'investidura amb Ciutadans no imposa la dimissió ni destitució en aquest moment de Barreiro, sinó quan la seva imputació sigui formal o quan sigui processada, moment que no ha arribat encara.





"Seria com dir que Ciutadans no compleix aquest acord perquè els seus comptes no les ha aprovat el Tribunal de Comptes, quan en el mateix es parla 100 vegades de transparència", ha aprofitat per dir Maillo, recordant l'informe desfavorable de l'esmentat tribunal als comptes del partit taronja de 2015, en què afirma haver trobat diferents deficiències.





NEGOCIAR ELS PRESSUPOSTOS





El dirigent popular ha dit que el PP no es dóna per tant "per al·ludit" i que intentarà negociar "fins i tot amb un partit que no té els comptes aprovats" un acord de pressupostos, perquè és un dels primers objectius per al nou any, els comptes de 2018.





"Es necessiten partits i polítics que mirin més enllà del curt termini", ha insistit Maillo, que ha dirigit el missatge també al PSOE per poder tirar endavant altres reformes com la del finançament, l'educació i les pensions, altres dels grans objectius assenyalats pel PP per a l'any.





El coordinador general del PP ha recalcat que el seu partit té "disponibilitat d'acord" però que la resta de partits han de tenir "aquesta mateixa vocació" de buscar consensos.





L'objectiu és esgotar la legislatura, com ha avançat Rajoy en diverses ocasions, i desenvolupar un nou paquet de reformes.