La mare de Diana Quer: "Moltes seguiran vivint gràcies a tu"

Diana Quer costat de la seva mare (esq) i amb la seva germana Valeria (dreta).





La mare de Diana Quer, Diana López-Pinel, ha fet les seves primeres declaracions públiques des que aparegués la jove madrilenya sense vida a Rianxo després de desaparèixer a l'estiu de 2016.





Ha estat en el seu perfil d'Instagram on s'ha referit a ella com un àngel i li ha dit que "moltes seguiran vivint gràcies" a ella. "Hi ha un abans i un després de la teva existència", afegeix.





Al costat d'una imatge en la qual es pot veure a mare i filla abraçades, Diana López-Pinel li dedica unes paraules directes assegurant que la sent "a prop".





"Com sempre hem estat i seguirem estant", assenyala, per dir a continuació que no pot expressar amb paraules el "dolor" que sent a dins, tot i que li "consola" saber que els seus cors "bategant junts".





La mare continua relatant que Diana ha estat la millor filla que podia tenir i li diu que "tant de bo" senti el "orgullosa" que se sent de "tot el bé que ha fet a tots els que ha tingut al seu voltant".





"La teva bondat no tenia límits i seguirà fent el bé des d'on estiguis perquè ningú pateixi el que lamentablement t'ha tocat a tu", afegeix.











Finalment li recorda alguna cosa que sempre li va dir: "Déu et va escollir com una de les seves millors guerreres per a la batalla més dura. Moltes seguiran vivint gràcies a tu, hi ha un abans i un després de la teva existència, vas venir a complir una missió com àngel que eres, segur que Déu et recolzarà en els seus braços com feia jo aquí a la terra ".





López-Pinel, que porta una setmana a casa acompanyada per la seva gent més propera i la seva filla Valeria, finalitza aquest missatge enviat fa unes hores dient que la mestressa més del que mai va pensar que es podia fer i que això és una cosa que li ensenyar ella.





Com ja ha fet la seva germana Valeria, López-Pinel comparteix una petició de Chance per recollir firmes contra la derogació de la presó permanent revisable, que ha sortit al debat públic arran de la mort de Diana Quer i la detenció del responsable confés, Enrique Abuín Gey, anomenat 'El Xiclet'.