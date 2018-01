'El Chicle' s'aferra a la versió de l'atropellament fortuït i nega l'agressió sexual

Ramon Sierra, advocat de 'el Chicle'.





José Enrique Abuín Gey, àlies 'el Chicle, ha reiterat davant la seva defensa que la mort de Diana Quer es va produir per un atropellament fortuït i que no hi va haver agressió sexual.





A falta de l'informe de l'autòpsia, que es coneixerà en els pròxims dies, el seu lletrat ha demanat una pericial psicològica que determini la imputabilitat del detingut.





Així ho ha dit el seu advocat, Ramon Sierra, a la sortida de la presó de Teixeiro, on Abuín Gey es troba a la presó provisional i on aquest dilluns ha mantingut una trobada de dues hores amb ell, el primer des que divendres va concloure el període de presó incomunicada.





'El Chicle' ha "mantingut exactament" la seva versió en la part que "interessa" a la seva defensa, reafirmant que "no hi ha hagut cap component sexual" en el que ha passat, ni en el cas de Diana Quer ni en el de la jove del dia de Nadal.





"Això a nosaltres ens manté en la línia d'estar a l'espera de l'informe preliminar de l'autòpsia", ha dit Serra, en referència a la possibilitat de deixar l'exercici de la defensa d'Enrique Abuín en cas que es confirmi que hi va haver una agressió sexual.





'El Chicle' ha reiterat al seu advocat que el que es va produir el 22 d'agost de 2016 va ser un "atropellament fortuït", una versió a la qual ha fet "matisacions" tot i que sense canviar l'essència.





En tot cas, ha negat que reconegués en cap moment haver-la estrangulat, cosa que el mateix lletrat, que el va acompanyar la nit del registre a la nau industrial de Rostits, tampoc va escoltar.





Tot i que el lletrat és contundent en el cas de l'agressió sexual, en cas que l'autòpsia descarti que Abuín Gey hagués atropellat Diana Quer, l'advocat ha reconegut que "seria una contradicció i caldria valorar-ho", encara que no ha assegurat que, en aquest cas, aneu a deixar la defensa.





NO HA PARLAT AMB LA SEVA DONA





Ramon Serra ha vist aquest dilluns al seu client "bastant deprimit" i "bastant baix".





'El Chicle', que encara no ha parlat amb la seva dona des de la seva detenció, ha preguntat al lletrat per la seva família.





L'advocat, que confia que l'informe de l'autòpsia estigui "aquesta setmana", preveu visitar al seu client al llarg dels pròxims dies, abans que es practiqui el registre previst en la nau de Rostits on es va localitzar el cadàver.





Una de les incògnites encara per aclarir per definir el futur de la defensa són els resultats del segon informe de l'autòpsia practicada al cadàver.





Aquest informe haurà d'aclarir la causa de la mort de Diana Quer, així com determinar si es va produir agressió sexual.





El lletrat de 'el Chicle ', davant de qui sempre ha sostingut que la mort es va produir de forma accidental, ha avançat en diverses ocasions la seva intenció de deixar la defensa de Abuín Gey en cas que l'informe de l'autòpsia reveli una agressió sexual o que la causa de la mort sigui incompatible amb el que li ha traslladat el seu defensat.





Encara que, en principi, el lletrat comptava amb disposar ja per a aquesta tarda de l'informe, finalment no ha estat encara traslladat a les parts, cosa que, previsiblement, es produirà en els propers dies.





CONDEMNES ANTERIORS





Amb condemnes anteriors per altres fets delictius, el 2015, l'Audiència Provincial de La Corunya va condemnar José Enrique Abuín Gey a dos anys i sis mesos de presó per un delicte contra la salut pública.





Ho va fer després d'un operatiu antidroga, autoritzat per un jutjat d'instrucció de Ferrol i que es va dur a terme el 2007. Com a resultat del mateix, es va jutjar a una desena de persones.