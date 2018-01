Els temes de 'Three letters from Sarajevo' de Goran Bregovic sonaran a la Sala Apolo

Goran Bregovic també actuarà a Madrid i Burgos.





El compositor balcànic Goran Bregovic portarà el seu disc 'Three letters from Sarajevo' a la Sala Apolo de Barcelona, el Circ Price de Madrid i la Sala Hangar de Burgos el 25, 26 i 27 de gener, respectivament.





Bregovic uneix la música de violí de diferents artistes cristians, jueus i seguidors de l'Islam, i reuneix diverses veus de diferents països, com la cantant i compositora Bebe, la cantant i actriu israeliana Riff Cohen, el cantant algerià d'origen berber Rachid Taha i el cantautor israelià Assaf Avidan, entre molts altres.





En aquesta ocasió, el músic ha explicat que no tracta de llançar al mercat cap obra amb caràcter polític, sinó que tracta d'ajuntar artistes i transmetre el seu interès per la "utopia".





"Totes les coses bones en aquest món, comencen des de la utopia", ha dit respecte al seu interès per unir partidaris de diferents religions en un treball que servirà per ballar i beure.





Es tracta d'un àlbum on el compositor balcànic convida a les diferents religions, comunitats i cultures a ballar juntes en un cant per la tolerància.