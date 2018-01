ERC deixa sense opcions a Puigdemont per ser investit telemàticament

Oriol Junqueras vol ser investit president.





ERC ja ha transmès a Junts xCatalunya que només donarà suport a la modificació en el sistema de votació del Parlament si hi ha un vistiplau previ dels lletrats del Parlament. I és que ERC no està per la labor de donar suport a JxCAT en noves reformes exprés a la cambra catalana.





Des de Moncloa es comença a tenir "la certesa" que Oriol Junqueras va intentar ser president i, per aquest motiu, "el seu objectiu és arraconar Puigdemont a Brussel·les o forçar-lo a tornar per ser detingut immediatament".





El líder d'ERC és conscient que està en presó preventiva i dóna per fet que la seva estada a Estremera no durarà fins a l'abril i "està maniobrant" per deixar "en fora de joc" a Puigdemont i optar ell a liderar el nou Govern de la Generalitat.





Des d'Esquerra repliquen que "el 21-D es va votar per la restitució del govern legítim" i que "si Puigdemont no pot ser investit, el Govern ha de recaure en el qual va ser vicepresident fins a l'aplicació de l'article 155, i aquest no és altre que Junqueras ".





Els representants d'ERC en aquestes negociacions -Marta Rovira, Carles Mundó i Sergi Sabrià- han rebutjat l'última oferta per pactar la nova Mesa del Parlament i el nou Govern: "Ens oferien la presidència del Parlament a canvi de la investidura d'un candidat seu , però l'hem rebutjat ".