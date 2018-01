Nani Roma pateix un accident al Dakar

Roma a les dunes de Lima





El pilot espanyol, Nani Roma, ha patit un aparatós accident al volant del seu Mini a la tercera etapa del Ral·li Dakar 2018, que es disputa a Lima, Perú.





A falta de només 500 metres per a la meta, Roma ha donat tres voltes de campana que li han provocat un traumatisme cranioencefàlic lleu al pilot, a més de quedar tocat de les cervicals, encara que de moment sembla fora de perill.





El català ha estat evacuat a una clínica on ja es recupera. Segons els metges, no es troba en les condicions òptimes per continuar la carrera i serà sotmés a més exàmens a la capital peruana, a unes quatre hores del lloc on es va accidentar.





En la segona etapa, Roma ja havia perdut molt al quedar-se atrapat en una duna i, més endavant, xocar contra una altra, de manera que l'accident li treu una mica el sentit a seguir competint.