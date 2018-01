Per què hi ha menys enginyeres?

Les dades de l'Institut de la Dona són aclaridores. En comparació, hi ha moltíssimes menys dones que homes exercint carreres en àmbits STEM, és a dir, relacionades amb l'enginyeria, la ciència i la tecnologia (en les sigles en anglès: Science, Technology, Engineering and Mathematics). L'excepció són les disciplines relacionades amb la salut i la biologia en on sí es registra una elevada presència femenina.





Mentre que hi ha un alt percentatge de dones en medicina (68,61%), farmàcia (70,17%) i biològiques (63,24%), en parlar d'altres branques científiques i tècniques les xifres es tornen insignificants, com ara en física (28%), enginyeria electrònica (13%) o informàtica (15%).





El recent estudi de Fundació Telefònica Es busquen enginyeres, físiques i tecnòlogues Per què no hi ha més dones STEM? aborda les causes d'aquest biaix de gènere que presenten les carreres científiques i planteja recomanacions per atraure més dones a les professions tecnològiques o relacionades amb les ciències pures, que d'altra banda, són sectors d'activitat que cada vegada manifesten una major demanda de professionals. La investigació ha estat dirigida i coordinada per Milagros Sáinz i ha estat realitzada per un equip de treball format per membres de la Universitat Complutense de Madrid, de la UniversitatOberta de Catalunya i de l'IN3.





Les enquestes i entrevistes en profunditat realitzades s'han centrat en tres col·lectius: estudiants d'educació secundària, universitaris i persones que s'acaben d'incorporar al seu primer treball.





Dins el primer grup, el d'estudiants d'ESO, en preguntar sobre carreres STEM tecnològiques, es posa en evidència que els nois mostren més interès que les noies cap a la informàtica, l'enginyeria industrial, l'enginyeria aeronàutica i l'enginyeria electrònica, si bé en relació amb l'arquitectura no s'observen diferències de gènere.





Si parlem de les carreres i professions STEM no tecnològiques, les noies mostren més interès per la medicina, la infermeria i la farmàcia que els seus companys, que en canvi les superen en interès per la geologia.





Les opinions dels estudiants de secundària reflecteixen els abundants rols i estereotips de gènere que maneja aquest col·lectiu, de manera que gran nombre d'ells pensen que les carreres com l'enginyeria industrial i la física tenen associats més trets masculins (persones de caràcter fort, insensibles o agressives), mentre que a la medicina se l'associa amb més trets femenins (persones obedients, afectuoses o comprensives).





El segon grup considerat és el d'estudiants universitaris de carreres STEM d'àmbits tecnològics i no tecnològics. Molts d'aquests estudiants han triat els estudis per com se'ls donava o pel seu gust per les matèries vinculades a aquests àmbits, en els quals obtenien bones qualificacions a secundària.





Per a les dones (especialment les que estudien àmbits STEM tecnològics) té més importància la utilitat social de les carreres STEM que cursen. Per contra, els nois no es qüestionen aquest particular i al·ludeixen més al contingut tècnic de la cursa STEM que estan cursant (moltes vegades lligat a l'ús de les matemàtiques).





Quant als estereotips de gènere, la informàtica i la física són les branques STEM que semblen comptar amb més models masculins de persones que apareixen en sèries de televisió i pel·lícules de cinema. Traient la medicina, altres àmbits STEM, com l'enginyeria, la farmàcia o la biologia, no tenen exemples d'aquest tipus de personatges "estrella" que donin vida al prototip de persona que treballa en aquests sectors.





Finalment, dins el grup de gent acabada d'incorporar a ocupacions STEM, majoritàriament s'han desenvolupat des de molt petits un interès per algun aspecte lligat a l'àmbit STEM que han triat, ja sigui l'espai, els avions, les explosions, els números, la ciència ... No poques estudiants d'enginyeria han desenvolupat la seva vocació a l'haver manipulat de nenes tecnologia amb els seus pares: antenes, reparacions domèstiques diverses i aparells electrònics.





Curiosament, els entrevistats esmenten estereotips al voltant de les persones que treballen en àmbits STEM, especialment l'enginyeria (sobretot la informàtica) i de l'àmbit científic (lligat principalment a la física i les matemàtiques). Una de les creences més esteses és que aquestes persones són frikis i posseeixen poques habilitats socials, però, en canvi, són molt intel·ligents. La manca de capacitat per a la interacció social no concorda amb els rols tradicionalment associats a les dones, ja que s'espera que elles siguin més proclius a la interacció social i tinguin fortes competències per a això.