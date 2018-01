Puigdemont convoca aquest divendres a Brussel·les els diputats de JuntsxCat

Puigdemont en el missatge de Cap d'Any des de Brussel·les





L'expresident de la Generalitat Carles Puidgdemont ha convocat per aquest divendres a Brussel·les els diputats de JuntsxCat per tal d'avançar en les negociacions que mantenen amb ERC i la CUP sobre la configuració de la Mesa del Parlament i la investidura.





Aquesta trobada es mantindrà cinc dies abans que el dimecres 17 se celebri el ple per constituir la Mesa de la Cambra Catalana , per la qual cosa les formacions independentistes encara no han arribat a cap acord.





En la seva ronda de contactes, Puigdemont s'ha vist aquest dilluns a Brussel·les amb representants de les entitats independentistes ANC i Òmnium i han coincidit que les eleccions catalanes del 21 de desembre van suposar "la derrota de l'Estat".