Yerry Mina no s'entrena amb Palmeiras

Mina vol venir al Barça com més aviat





El jugador colombià de Palmeiras, Yerry Mina, està en quarantena, sense entrenar, esperant la decisió que prengui el FC Barcelona en aquest mercat d'hivern.

Després de la reunió de Mina amb la directiva del club brasiler, el cafeter ha optat per no entrenar més amb el grup fins que no es resolgui el seu futur.





La intenció de Mina era arribar al Barça a l'estiu, després del Mundial de Rússia, però la sortida de Mascherano, que és imminent, ha obligat el club a prendre una decisió.





A més, a la sortida de l'argentí s'ha sumat la baixa de mitja durada de Umtiti, el millor central de l'equip, que estarà en el dic sec fins a finals de febrer.





Per sort pels blaugrana, la volta de Vermaelen ha estat una gran notícia, ja que el belga està jugant un futbol d'alt nivell en el lloc titular de central esquerre.