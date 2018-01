Investiguen una violació a Sant Andreu de Llavaneres en la qual diversos testimonis no van ajudar la víctima

Investiguen una violació i busquen persones que no van auxiliar la víctima





Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una violació a una dona el 28 de desembre a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), han informat fonts policials.





Els fets van passar cap a les 7 hores al costat de l'estació de tren, en un camí que discorre paral·lel a les vies i pròxim a l'escullera, i ara els investigadors busquen almenys tres persones que no van socórrer la dona.





La dona, de 42 anys i resident a Mataró (Barcelona), agafava cada dia aquest camí per anar a la feina, i va ser abordada per un individu que la va colpejar i la va deixar desfigurada.





L'agressor la va abordar en aquest camí a primera hora del matí, la va colpejar en nombroses ocasions a la cara fins desfigurar-la, la va violar i la va deixar a les roques de l'espigó greument ferida.





Diverses persones que van passar per allà van poder escoltar els crits de la dona, però pel que sembla van fugir de la zona i no la van socórrer, de manera que ara els Mossos les busquen per si van incórrer en un delicte de denegació d'auxili.





El Jutjat d'Instrucció 2 de Mataró (Barcelona) investiga la violació pels delictes d'agressió sexual, robatori amb violència i lesions.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la denúncia per agressió sexual va entrar en el jutjat de guàrdia el dia 3 de gener i aquest jutjat ha rebut aquest dimarts la causa i atestat.